Оригінальний концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали 27 мільйонів гравців

Новини шоу бізнесу:З 24 по 26 квітня у грі пройшли п'ять концертів репера.

За онлайн-виступами репера Тревіса Скотта в Fortnite спостерігали 27 мільйонів унікальних гравців.

Про це йдеться в Twitter гри.

Загалом п'ять концертів репера, які проходили з 24 по 26 квітня, зібрали аудиторію в 48,8 мільйонів людей.

За відвідування концерту гравці безкоштовно отримали дельтаплан Astroworld Cyclone і два екрани завантаження. У Fortnite також додали скін Тревіса Скотта, він увійшов в "Зоряну серію" і доступний у внутрішньоігровому магазині.

Раніше повідомлялося, що перший концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали понад 12,3 мільйонів гравців.