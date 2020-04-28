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Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним

Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним
19:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Відома 70-річна акторка Меріл Стріп разом зі своїми подругами влаштувала незвичайну відеоконференцію.

Стріп разом з кількома своїми подругами влаштувала Zoom-привітання на честь дня народження композитора Стівена Сондхайма.

Жінки зателефонували по відеозв'язку і по черзі співали треки з мюзиклів композитора. Паралельно, вони робили собі коктейлі з алкогольних напоїв і пили їх онлайн.

На одному з роликів Стріп співає, перемішуючи коктейль в шейкері.

На іншому відео акторка вирішує не наливати віскі в стакан - і п'є його прямо з горла.

Це відео стало вірусним в мережі, чимало користувачів писали в коментарях, що ведуть себе на карантині практично так само.

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"Якщо це не настрій сьогоднішнього дня, тоді що?", - написала сама Меріл в твіттер, коментуючи свої ж фото з келихом і пляшкою спиртного.

Відзначимо, що за даними аналітиків, карантин значно "стимулював" продажі алкогольних напоїв по всьому світу. Таким чином, люди знімають стрес, вважають експерти Drinkaware.

До слова, в Україні, компанії теж стали виробляти більше горілки та коньяку, що вже зафіксував Держстат.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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Видеоконференция, Мэрил Стрип, Карантин, ZOOM, Акторка.
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