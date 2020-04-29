Супермодель Джіджі Хадід вагітна

Новини шоу бізнесу:25-річна красуня знаходиться на другому триместрі вагітності.

Західні ЗМІ повідомляють, що Джіджі Хадід вагітна від бойфренда Зейна Маліка. Згідно TMZ, 25-річна модель знаходиться на 20 тижні вагітності, а значить дитина повинна з'явиться на світ восени 2020 року.

"Джіджі деякий час зберігала цю таємницю разом зі своєю сім'єю і друзями, оскільки їй всього кілька місяців, - сказало джерело Entertainme nt Tonight. - Пара і їхні родини в захваті".

Зараз Хадід і Малік знаходяться на карантині на її родинній фермі в Пенсільванії. Раніше цього тижня майбутня мама опублікувала фотографії з Маліком і сестрою Белою, якій виповнилося 23 роки.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу і учасник групи One Direction почали зустрічатися в 2015 році, але розлучилися три роки по тому. Вперше чутки про їхнє возз'єднання з'явилися в грудні 2019 року, а з січня пара перестала приховувати свої стосунки.