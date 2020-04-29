Alyosha і Тарас Тополя: чекаємо на третю дитину

Новини шоу бізнесу:Пара вже виховує синів Марка і Романа.

Співачка Alyosha (Олена Кучер) вагітна втретє. Радісну новину виконавиця хіта "Калина" і її чоловік, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя, підтвердили виданню Viva!

"У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися - не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально, - розповіла співачка про рішення розширити сім'ю. - Я просто відчувала, що це станеться, була готова".

За словами Тополі, дружина повідомила про вагітність без будь-яких ритуалів: просто оголосила результат тесту. "Ми посміхнулися, поцілувалися і почали готуватися до статусу багатодітної сім'ї", - говорить він.

Третя вагітність дається Олені важче попередніх, але впоратися з домашніми справами їй допомагає мама.

"Особливо [важкими були] перші чотири місяці. Далі стало легше. Але живіт, мені здається, з трьох вагітностей буде найбільшим. Дуже швидко росте. Хоча це не біда, з ним ми потім розберемося. Головне - здорові дитина і мама, - каже співачка. - Бейбік вже занадто активний, тому я погано висипаюся. І на зарядку не так бадьорий настрій, як здається зі сторони. Я дуже люблю порядок в домі, тому багато сил витрачаю зараз на прибирання, хоч з таким позиками вже нелегко дається. мені багато в чому допомагає мама, без неї я б по господарству точно не у певала справлятися".