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Alyosha і Тарас Тополя: чекаємо на третю дитину

Alyosha і Тарас Тополя: чекаємо на третю дитину
12:26 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

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Співачка Alyosha (Олена Кучер) вагітна втретє. Радісну новину виконавиця хіта "Калина" і її чоловік, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя, підтвердили виданню Viva!

"У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися - не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально, - розповіла співачка про рішення розширити сім'ю. - Я просто відчувала, що це станеться, була готова".

За словами Тополі, дружина повідомила про вагітність без будь-яких ритуалів: просто оголосила результат тесту. "Ми посміхнулися, поцілувалися і почали готуватися до статусу багатодітної сім'ї", - говорить він.

 
 
 
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В нас буде дитина! В ексклюзивному інтерв'ю для @viva_ukraine_magazine ми з @tarastopolia розповіли як чекаємо на поповнення в родині) ⠀ У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися — не моє і не Тараса рішення, а Творця. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов'ю. ⠀ Фото — @peretrutovstudio MUA/hair style — @mborshchevska Стиль — @jeniakirienko Продюсер зйомки — @ivannaslaboshpitskaya Локацiя — @rivierahousehotel

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Третя вагітність дається Олені важче попередніх, але впоратися з домашніми справами їй допомагає мама.

Як правильно поєднувати кросівки і сукні

"Особливо [важкими були] перші чотири місяці. Далі стало легше. Але живіт, мені здається, з трьох вагітностей буде найбільшим. Дуже швидко росте. Хоча це не біда, з ним ми потім розберемося. Головне - здорові дитина і мама, - каже співачка. - Бейбік вже занадто активний, тому я погано висипаюся. І на зарядку не так бадьорий настрій, як здається зі сторони. Я дуже люблю порядок в домі, тому багато сил витрачаю зараз на прибирання, хоч з таким позиками вже нелегко дається. мені багато в чому допомагає мама, без неї я б по господарству точно не у певала справлятися".

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Все по темі:

Alyosha, Тарас Тополя, Антитіла, Співачка, Поповнення, Третя Дитина, Олена Кучер.
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