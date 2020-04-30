Лоліта Мілявська в прямому ефірі відрізала своє довге волосся (Відео)

Новини шоу бізнесу:Співачка Лоліта Мілявська вирішила кардинально змінити імідж під час карантину.

56-річна артистка здивувала фанів новим відео, в якому несподівано власноруч відрізала своє довге волосся. У ролику зірка робила собі стрижку і повторювала, що "їй все це набридло". Вона також додала, що буде "стригтися налисо".

В кінці відео Лоліта захопилася результатом стрижки:

"О, круто!", — сказала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Изменить себя, не изменив себе Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 25 Кві 2020 р. о 4:08 PDT

У підписі до ролика співачка також повідомила, що вирішила змінити себе:

"Змінити себе, не зрадивши собі", — так Лоліта підписала ролик.

Пізніше артистка розмістила ще одне відео, в якому зображена вже з каре. У підписі до нього вона повідомила, що вирішила на час карантину відмовитися від нарощування волосся.

"На самоізоляції можна і потрібно дозволяти собі те, на що не було часу. Або страшнувато було? Може, після карантину я знову повернуся до нарощування довгого волосся. Але зараз хочеться не морочитися з укладанням і відрослими капсулами, які періодично вже залишаються на щітці", — написала зірка.