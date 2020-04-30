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Лоліта Мілявська в прямому ефірі відрізала своє довге волосся (Відео)

Лоліта Мілявська в прямому ефірі відрізала своє довге волосся (Відео)
00:24 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка Лоліта Мілявська вирішила кардинально змінити імідж під час карантину.

56-річна артистка здивувала фанів новим відео, в якому несподівано власноруч відрізала своє довге волосся. У ролику зірка робила собі стрижку і повторювала, що "їй все це набридло". Вона також додала, що буде "стригтися налисо".

В кінці відео Лоліта захопилася результатом стрижки:

"О, круто!", — сказала вона.

 
 
 
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Изменить себя, не изменив себе

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

У підписі до ролика співачка також повідомила, що вирішила змінити себе:

"Змінити себе, не зрадивши собі", — так Лоліта підписала ролик.

Пізніше артистка розмістила ще одне відео, в якому зображена вже з каре. У підписі до нього вона повідомила, що вирішила на час карантину відмовитися від нарощування волосся.

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"На самоізоляції можна і потрібно дозволяти собі те, на що не було часу. Або страшнувато було? Може, після карантину я знову повернуся до нарощування довгого волосся. Але зараз хочеться не морочитися з укладанням і відрослими капсулами, які періодично вже залишаються на щітці", — написала зірка.

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Все по темі:

Карантин, Эпатаж, Волосся, Лоліта Мілявська, Нарощене, Відрізала.
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