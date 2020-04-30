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Ольга Фреймут шкодує про те, що пішла з Ревізора

Ольга Фреймут шкодує про те, що пішла з Ревізора
03:21 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська телеведуча Ольга Фреймут висловилася про те, що пішла з проектів на Новому каналі та 1+1.

38-річна телезірка зізналася, що шкодує про те, що пішла з Ревізора в бесіді з телеведучою Наталією Влащенко на YouTube.

За словами Фреймут, рішення піти з Ревізора, щоб стати ведучою шоу Голос країни було її найбільшою помилкою в житті. 

"Це єдина моя помилка в житті. Я більше взагалі ніколи не помилялася. Все, що я робила - робила правильно, на інтуїції. У цьому випадку мене ніби ангели покинули, і я зробила велику помилку. Насправді, я аналізую, і пам'ятаю, як пішла з Ревізора, тому що мені запропонували цікаву роботу, інші проекти на 1+1. Я пішла, бо я побачила нові можливості. Вести Голос країни, таке велике шоу, мені було дуже цікаво. Вийти з вулиці на нормальну студію - це була спокуса. Але так не треба було робити, зіграла гординя, і я зробила помилку", - розповіла зірка.

Фреймут також розповіла, чому пішла з телеканалу 1+1:

"З плюсів я пішла... це були гормони, я була вагітна Євдокією. Мені захотілося вести проект Від пацанки до панянки, тому що він дуже подобався моїй старшій доньці. Мене бачили в ролі директора школи. І на плюсах були свої нюанси, які я зараз не хочу озвучувати. І я пішла на Новий канал. І, звичайно ж, пошкодувала", - говорить вона.

Ведуча також чесно зізналася, що більше не бачить себе в кадрі, додавши, що повернеться лише в разі, якщо їй запропонують місце в шоу Ревізор або Інспектор Фреймут:

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"Я повинна собі дати звіт, що, напевно, я більше в кадр не повернуся. Мені не пропонують ті проекти, які я хочу вести. Я дуже хочу вести Ревізор і Інспектор. Але коли я пішла з Ревізора, там з'явилася нова телеведуча, коли я пішла з плюсів, там з'явився новий телеведучий. Територія вже зайнята, а люди від мене чекають Ревізор і Інспектор. Займатися чимось іншим я вже не хочу. Якщо мені дадуть можливість робити перевірки, тоді, звичайно, я повернуся в кадр", - зізналася вона.

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