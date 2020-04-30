Скачать
Четвер, 30.04.2020
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Кабмін розгляне послаблення карантину
Кабмін розгляне послаблення карантину
Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі
Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі
Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії

Премія Оскар у 2021 році пройде зі змінами у правилах

Премія Оскар у 2021 році пройде зі змінами у правилах
05:46 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, змусив організаторів легендарної премії Оскар переглянути затверджені правила.

Так, на омріяну статуетку тепер можуть претендувати кінострічки, які не транслювали у кінотеатрах.

Як повідомляє Variety, відповідне рішення Академія кінематографічних мистецтв і наук ухвалила у вівторок, 28 квітня. Організатори Оскару врахували, що багато фільмів, які можуть стати лауреатами премії, не можуть вийти у прокат через пандемію. Тому у 2021 році до списку номінантів потраплять навіть ті кінострічки, які презентували на стрімінгових платформах.

Та, звісно, організатори внесли обмеження. Оскільки в попередніх правилах Оскару фільм мав бути в прокаті хоча б тиждень, то тепер кінострічка повинна принаймні мати запланований реліз. Окрім цього, щоб стати претендентом на премію, режисери мають розмістити свою роботу на потоковому сайті, призначеному лише для членів Академії, упродовж 60 днів після прем'єри.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

The best accessories. #Oscars

Допис, поширений The Academy (@theacademy)

"Академія переконана, що немає кращого способу побачити магію фільмів, ніж у кінотеатрі. Наша думка щодо цього є незмінною і непохитною. Втім, пандемія COVID-19 змушує тимчасового виключити це з наших правил. Академія підтримує наших колег у цей час невизначеності. Ми усвідомлюємо важливість їхньої роботи та відзначення, особливо зараз, коли глядачі цінують фільми як ніколи", – наголосили президент Академії Девід Рубін та генеральний директор Доун Гадсон. 

Після того, як кінотеатри відновлять свою роботу, організатори Оскару таки влаштують покази фільмів. Та цього разу вони не обмежаться Лос-Анджелесом. Кіномайданчиками стануть заклади в Нью-Йорку, Атланті, Маямі, Чикаго та окрузі Бей. 

Коли потрібно очищати організм від токсинів

Також вперше всіх членів Академії буде запрошено взяти участь у попередньому турі голосування за міжнародний художній фільм. Кількість номінацій зменшиться до 23. Оскар у 2021 році не отримуватимуть звукорежисери.

Трансляція вручення премії запланована на 28 лютого 2021 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кинопремия, Правила, Оскар, Статуэтки, Киноакадемия, Зміни, Вручення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
02 ДБР взяла під арешт співробітника ДСНС за підозрою у вбивстві
03 Коронавірус підтвердили у двох працівників Хмельницької АЕС
04 Суд у справі Федини визначатиметься з термінами слідства у понеділок
05 Лавров розповів, про що говоритимуть у "нормандському форматі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів
Лавров розповів, про що говоритимуть у &quot;нормандському форматі&quot;
Лавров розповів, про що говоритимуть у "нормандському форматі"
Поліція розслідує справу про &quot;замурований&quot; ресторан Тищенка
Поліція розслідує справу про "замурований" ресторан Тищенка
Премія Оскар у 2021 році пройде зі змінами у правилах
Премія Оскар у 2021 році пройде зі змінами у правилах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся