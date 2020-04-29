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Актор Ірфан Кхан помер за невідомих обставин

Актор Ірфан Кхан помер за невідомих обставин
13:47 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитий індійський актор Ірфан Кхан, який знімався в успішних фільмах Голлівуду, помер у лікарні. На час смерті йому було 53 роки.

Як повідомляє ВВС, останні дні Ірфан Кхан провів у лікарні в Мумбаї, Індія. Що стало причиною смерті зірки Голлівуду та Боллівуду, наразі невідомо. В офіційному повідомленні йдеться, що актор пішов з життя "в оточенні родини, про яку він найбільше піклувався, залишивши після себе справді велику спадщину".

У 2018 році Ірфан Кхан розповів прихильникам про нейроендокринну пухлину, яку в нього виявили. Лікування актор "Мільйонера з нетрів" проходив у Лондоні.

Народився індійський актор у Джайпурі в родині бізнесменів. Тому в підлітковому віці з легкістю поступив на навчання до Національній школі драми в Нью-Делі. Саме там він отримав ступінь магістра та зробив перший крок до кінокар'єри. 

Через свою харизму та мужність Ірфан Кхан спершу отримував ролі лиходіїв в індійських серіалах. Змінити цей образ йому допоміг фільм "Салам бамбей", де він постав перед глядачами у ролі писаря. Після цього Ірфан Кхан отримав ролі в успішних кінострічках, які не тільки допомогли йому стати зіркою Боллівуду, але й Голлівуду. Наразі у його фільмографії десятки кінострічок, що високо оцінили глядачі!

Фільми за участю Ірфана Кхана:

  • "Воїн" (2001)

  • "Її серце" (2007)

  • "Мільйонер з нетрів" (2008)

  • "Четвірка божевільних" (2008)

  • "Перукар Біллу" (2009)

  • "Життя Пі" (2012)

  • "Нова Людина-павук" (2012)

  • "Ланчбокс" (2013)

  • "Розвідники" (2013)

  • "Поза законом" (2014)

  • "Світ Юрського періоду" (2015)

  • "Одинокий привид" (2015)

  • "Інферно" (2016)

  • "Пазли" (2018)

Після діагностування раку у 2018 році Ірфан Кхан вирішив скасувати заплановані зйомки та відмовитись від чергових проєктів Голлівуду.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання зі знаменитим актором. 

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Все по темі:

Индия, Голливуд, Ирфан Кхан, Мумбаї, Знаменитий індійський актор.
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