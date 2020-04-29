Актор Ірфан Кхан помер за невідомих обставин

Новини шоу бізнесу:Знаменитий індійський актор Ірфан Кхан, який знімався в успішних фільмах Голлівуду, помер у лікарні. На час смерті йому було 53 роки.

Як повідомляє ВВС, останні дні Ірфан Кхан провів у лікарні в Мумбаї, Індія. Що стало причиною смерті зірки Голлівуду та Боллівуду, наразі невідомо. В офіційному повідомленні йдеться, що актор пішов з життя "в оточенні родини, про яку він найбільше піклувався, залишивши після себе справді велику спадщину".

У 2018 році Ірфан Кхан розповів прихильникам про нейроендокринну пухлину, яку в нього виявили. Лікування актор "Мільйонера з нетрів" проходив у Лондоні.

Народився індійський актор у Джайпурі в родині бізнесменів. Тому в підлітковому віці з легкістю поступив на навчання до Національній школі драми в Нью-Делі. Саме там він отримав ступінь магістра та зробив перший крок до кінокар'єри.

Через свою харизму та мужність Ірфан Кхан спершу отримував ролі лиходіїв в індійських серіалах. Змінити цей образ йому допоміг фільм "Салам бамбей", де він постав перед глядачами у ролі писаря. Після цього Ірфан Кхан отримав ролі в успішних кінострічках, які не тільки допомогли йому стати зіркою Боллівуду, але й Голлівуду. Наразі у його фільмографії десятки кінострічок, що високо оцінили глядачі!

Фільми за участю Ірфана Кхана:

"Воїн" (2001)

"Її серце" (2007)

"Мільйонер з нетрів" (2008)

"Четвірка божевільних" (2008)

"Перукар Біллу" (2009)

"Життя Пі" (2012)

"Нова Людина-павук" (2012)

"Ланчбокс" (2013)

"Розвідники" (2013)

"Поза законом" (2014)

"Світ Юрського періоду" (2015)

"Одинокий привид" (2015)

"Інферно" (2016)

"Пазли" (2018)

Після діагностування раку у 2018 році Ірфан Кхан вирішив скасувати заплановані зйомки та відмовитись від чергових проєктів Голлівуду.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання зі знаменитим актором.