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Подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкують сьогодні річницю весілля

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Подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкують сьогодні річницю весілля
14:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:В цей день, 29 квітня, королівське подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон назавжди об'єднало свої долі у шлюбі.

За 9 років спільного життя у гергоців Кембриджських народилось троє дітей.

Весільна церемонія принца Вільяма, який є другим у черзі після свого батька принца Чарльза на престолонаслідування, та Кейт Міддлтон відбулась 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, Великобританія. Пара познайомилась ще під час навчання у Сент-Ендрюському університеті. Після кількарічних відносин майбутнє королівське подружжя вирішило назавжди поєднати свої долі та в листопаді 2010 року Кларенс-хаус оголосив, що принц Вільям і Кейт планують весілля навесні 2011 року.

Самі закохані побралися у жовтні 2010 року під час приватного відпочинку в Кенії, де принц Вільям підніс нареченій Міддлтон ту ж саму обручку, яку його батько підніс матері Вільяма, – принцесі Діані.

Розкішна 18-каратна обручка з білого золота з 12-каратним овальним сапфіром та 14 круглими діамантами досі красується на руці Кейт Міддлтон. Однак окрім цього у пари також є пара золотих колець з весільного дійства.

Підготовка до весілля й сама подія привернули велику увагу засобів масової інформації, через що літургійна служба в день весілля 29 квітня 2011 року о 11:00 (за місцевим часом) транслювалася в прямому ефірі по всьому світу. Шлюб неодноразово порівнювали зі шлюбом батьків Вільяма, принца Чарльза і леді Діани Спенсер, укладеним у 1981 році.

За величним дійством стежило близько 24,5 мільйона осіб у прямому ефірі лише у Великобританії, а оцінки глобальної аудиторії коливаються від 300 мільйонів до двох мільярдів чоловік. Весільний поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма на балконі Букінгемського палацу став головним моментом десятиліття на британському телебаченні.

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За 9 років спільного щасливого життя у подружжя Кейт Міддлтон та принца Вільяма народилось троє чарівних дітей та престолонаслідників: принц Джордж (6 років), принцеса Шарлотта (4 роки) і принц Луї (2 роки).

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Кейт Миддлтон, Принц Вильям, Шлюб, Святкування, Подружжя, Річниця весілля.
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