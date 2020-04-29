У Британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона народився син

Про доповнення у родині Бориса Джонсона повідомляє The Guardian.
Пара заявила, що в них "сьогодні вранці (29 квітня – 24 канал) в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик". Речник прем'єра зазначив, що і мати, і дитина "почуваються дуже добре".
До слова, 55-річний Борис Джонсон був двічі одружений. Від другого шлюбу у нього двоє синів та дві дочки. У 2009 році у політика народилася позашлюбна дочка.
Про стосунки з Керрі Сімондс, яка на 23 роки молодша за нього, Джонсон оголосив після розлучення.
Нагадаємо, британський прем’єр 27 квітня повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.
Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо
COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.
Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
6 прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.
З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.
Згодом він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за врятоване життя.
27 квітня політик знову вийшов на роботу.