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У Британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона народився син

У Британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона народився син
14:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьками. 29 квітня у них народився син.

Про доповнення у родині Бориса Джонсона повідомляє The Guardian.

Пара заявила, що в них "сьогодні вранці (29 квітня – 24 канал) в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик". Речник прем'єра зазначив, що і мати, і дитина "почуваються дуже добре".

До слова, 55-річний Борис Джонсон був двічі одружений. Від другого шлюбу у нього двоє синів та дві дочки. У 2009 році у політика народилася позашлюбна дочка.

Про стосунки з Керрі Сімондс, яка на 23 роки молодша за нього, Джонсон оголосив після розлучення.

Нагадаємо, британський прем’єр 27 квітня повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.

Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо

  • COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.

  • Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.

  • 6 прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.

  • З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.

  • Згодом він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за врятоване життя.

  • 27 квітня політик знову вийшов на роботу.

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Все по темі:

Англия, Борис Джонсон, Кэрри Симондс, Первісток, Прем’єр-міністр.
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