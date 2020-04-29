У Британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона народився син

Новини шоу бізнесу:Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьками. 29 квітня у них народився син.

Про доповнення у родині Бориса Джонсона повідомляє The Guardian.

Пара заявила, що в них "сьогодні вранці (29 квітня – 24 канал) в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик". Речник прем'єра зазначив, що і мати, і дитина "почуваються дуже добре".

До слова, 55-річний Борис Джонсон був двічі одружений. Від другого шлюбу у нього двоє синів та дві дочки. У 2009 році у політика народилася позашлюбна дочка.

Про стосунки з Керрі Сімондс, яка на 23 роки молодша за нього, Джонсон оголосив після розлучення.

Нагадаємо, британський прем’єр 27 квітня повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.

Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо

COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.

Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.

6 прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.

З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.