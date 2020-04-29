Регіна Тодоренко знайшла вихід із скандальної ситуації

Новини шоу бізнесу:Ведуча почала знімати фільм про домашнє насильство.

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, судячи з усього, знайшла вихід з важкої ситуації, в якій опинилася після гучного скандалу через висловлювання про домашнє насильство.

Зірка "Орла і решки" вирішила, що порятунок - у її руках, і тепер знімає фільм про домашнє насильство, пише видання Super.

До створення фільму Регіна підключила не тільки свої журналістські таланти, але й відомих блогерів-феміністок. Одна з найпопулярніших інста-блогерів Олександра Мітрошина розповіла, що Тодоренко домовилася з нею на інтерв'ю для цього проекту, який, за її словами, повинен вийти вже в п'ятницю.

Правда, через деякий час Мітрошина повідомила, що розмова з Регіною не відбудеться: її менеджер зателефонував і скасував зйомки.

Як повідомляв УНІАН, відому ведучу Регіну Тодоренко розкритикували після того, як вона висловилася з приводу домашнього насильства. "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?", - це її запитання просто розлютило мережу.