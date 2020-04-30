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Історія стосунків Джіджі Хадід та Зейна Маліка

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Історія стосунків Джіджі Хадід та Зейна Маліка
12:42 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:29 квітня ЗМІ вибухнули інсайдерською новиною – одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід вагітна.

Джіджі і Зейн познайомилися на вечірці з нагоди дня народження їхньої спільної подруги Кендалл Дженнер. Повеселились, відпочили і роз’їхалися кожен по своїх справах окремо.

Ближче вони познайомилися у 2015 році, коли Зейн прийшов на показ Victoria’s Secret, а Джіджі тоді саме дефілювала. У той час колишній соліст гурту One Direction розлучився з дівчиною з гурту Little Mix Перрі Едвардс, а Хадід завершила стосунки зі співаком Джо Джонасом.

Малік впізнав дівчину одразу, адже її світлини були повсюди, тож не втрачаючи можливості, він підійшов поспілкуватися і запросив на побачення. В одному зі своїх інтерв’ю модель зізналася, що він одразу їй дуже сподобався.

На перше побачення Зейн запросив Джіджі в ресторан у Нью-Йорку. Вже через декілька місяців на знімках Хадід, зроблених папараці, особливо уважні розгледіли фотографію Зейна на заставці телефона. А ще через кілька днів музикант випустив кліп на свій дебютний сольний сингл Pillowtalk, в якому вони з Джіджі протягом трьох хвилин демонструють світові свої почуття.

 
 
 
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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

У травні 2016 року вони вперше з’явилися на найвідомішій модній події Нью-Йорка Met Gala. Вже через пів року закохані почали жити разом, а згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Малік освідчився коханій, втім вона відмовилася, заявивши, що ще не готова до заміжжя.

У 2017 році закохані постали на сторінках американського глянцю Vogue. Їхні стосунки стрімко розвивалися: вони всі свята відзначали разом, і навіть встигли познайомитися з батьками одне одного. Малік навіть зробив татуювання в честь коханої – набив на грудях очі Джіджі Хадід.

У травні 2018 року одна з найкрасивіших пар Голлівуду ошелешила всіх новиною про розлучення.

Я завжди буду вдячна за любов, час і життєві уроки, які ми розділили з Зейном. Я хочу тільки кращого для нього і буду продовжувати підтримувати людину, до якої відчуваю безмежну повагу, – прокоментувала розлучення Хадід.

Вже за декілька місяців папараці підловили пару за поцілунком, тож прихильники розцінили їхнє розлучення не більше, як піар-хід. Увесь 2019 рік Джіджі та Зейн мирилися та розлучалися безліч разів, їхні бурхливі емоційні стосунки можна було часто помітити то спільними фото в соцмережах, то видаленням спільних світлин.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, влада США закликала усіх жителів до самоізоляції. Закохані Джіджі і Зейн відправилися на карантин разом на сімейну ферму Хадід в Пенсильванії.

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23 квітня американська супермодель відсвяткувала свій день народження з найближчими їй людьми: мамою, сестрою, коханим та подругою. Власне, саме кадри зі святкування і привернули увагу журналістів. За інсайдерською інформацією, Джіджі перебуває на 20 тижні вагітності.

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Модель, Артист, Джиджи Хадид, Стосунки, Зейна Маліка, Історія кохання.
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