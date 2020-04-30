Сестри Хадід позували з буйволами на ранчо для Vogue

Американські моделі-сестри Белла та Джіджі Хадід зараз перебувають на карантині на домашньому ранчо в Пенсильванії. Саме там зірки дистанційно взяли участь у фотосесії, яку опублікують в американському випуску Vogue вже наступного місяця.
Vogue запустив цікаву ініціативу під назвою #VoguePostcardsfromHome, що в перекладі означає "Vogue-листівки з дому". Журналісти поспілкувались з відомими моделями, зокрема, з Беллою та Джіджі, щоб ті розповіли про свої останні тижні в ізоляції.
"Пандемія COVID-19 забрала життя, зруйнувала економіку і змінила повсякденне життя, яке ми знали. Це також показало нам, наскільки ми сильні і наскільки креативні навіть в ізоляції. Джіджі, Белла Хадід та інші моделі розповідають, як їхні життя виглядали в останні тижні", – йдеться в інстаграм-дописі видання Vogue.
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The COVID-19 pandemic has claimed lives, disrupted economies, and changed daily existence as we know it. It has also shown us how strong we can be, and how creative, even in isolation. At the link in our bio, @gigihadid, @bellahadid, and more models share what their lives have looked like the past weeks for #VoguePostcardsfromHome.
На фотокартках сестри приміряли зручні домашні образи з нотками "фешн" – пуховики-кейпи, білу сорочку, джинси та бежеві штани, зручну спортивну кофту та шапку, а також грубі домашні черевики. Разом з ними у фотосесії взяли участь і тварини, які живуть на їхньому ранчо.
В коментарі для журналу Vogue сестри-зірки розповіли, що вони сумують за активним життям, однак бажають усім залишатись в безпеці.
"Ми надсилаємо любов і силу всім, особливо тим, хто страждають, і людям, які перебувають на "передовій"; лікарі ризикують своїм життям кожен день, а також медпрацівники, поліцейські і люди, які працюють в продуктових магазинах. На щастя, багато хто з нас можуть працювати з дому. Але є багато людей, які не можуть", - розповіла Джіджі Хадід.
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Postcard from Home for @voguemagazine ( getting the shot ) March 2020 @bellahadid
"Я не дуже добре себе почуваю на самоті, і я такий трудоголік, що мені важко бути на самоті. Нещодавно я доклала всі свої зусилля, щоб прокинутися вранці і вимовити мої мантри, щоб привести в більш щасливий стан свою душу. Я також почала випуск своїх футболок Chrome Hearts, які ми в кінцевому результаті плануємо продати, щоб пожертвувати кошти одиноким матерям по всій Америці, які зараз борються з фінансовими проблеми. Це благословення, що ми прокидаємося тут, на нашій фермі", - заявила Белла Хадід.
Супермодель Джіджі Хадід і її бойфренд співак Зейн Малік чекають на первістка.