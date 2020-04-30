Сестри Хадід позували з буйволами на ранчо для Vogue

Новини шоу бізнесу:Зірки дистанційно взяли участь у фотосесії, яку опублікують в американському випуску Vogue вже наступного місяця.

Американські моделі-сестри Белла та Джіджі Хадід зараз перебувають на карантині на домашньому ранчо в Пенсильванії. Саме там зірки дистанційно взяли участь у фотосесії, яку опублікують в американському випуску Vogue вже наступного місяця.

Vogue запустив цікаву ініціативу під назвою #VoguePostcardsfromHome, що в перекладі означає "Vogue-листівки з дому". Журналісти поспілкувались з відомими моделями, зокрема, з Беллою та Джіджі, щоб ті розповіли про свої останні тижні в ізоляції.

"Пандемія COVID-19 забрала життя, зруйнувала економіку і змінила повсякденне життя, яке ми знали. Це також показало нам, наскільки ми сильні і наскільки креативні навіть в ізоляції. Джіджі, Белла Хадід та інші моделі розповідають, як їхні життя виглядали в останні тижні", – йдеться в інстаграм-дописі видання Vogue.

На фотокартках сестри приміряли зручні домашні образи з нотками "фешн" – пуховики-кейпи, білу сорочку, джинси та бежеві штани, зручну спортивну кофту та шапку, а також грубі домашні черевики. Разом з ними у фотосесії взяли участь і тварини, які живуть на їхньому ранчо.

В коментарі для журналу Vogue сестри-зірки розповіли, що вони сумують за активним життям, однак бажають усім залишатись в безпеці.

"Ми надсилаємо любов і силу всім, особливо тим, хто страждають, і людям, які перебувають на "передовій"; лікарі ризикують своїм життям кожен день, а також медпрацівники, поліцейські і люди, які працюють в продуктових магазинах. На щастя, багато хто з нас можуть працювати з дому. Але є багато людей, які не можуть", - розповіла Джіджі Хадід.

"Я не дуже добре себе почуваю на самоті, і я такий трудоголік, що мені важко бути на самоті. Нещодавно я доклала всі свої зусилля, щоб прокинутися вранці і вимовити мої мантри, щоб привести в більш щасливий стан свою душу. Я також почала випуск своїх футболок Chrome Hearts, які ми в кінцевому результаті плануємо продати, щоб пожертвувати кошти одиноким матерям по всій Америці, які зараз борються з фінансовими проблеми. Це благословення, що ми прокидаємося тут, на нашій фермі", - заявила Белла Хадід.

Супермодель Джіджі Хадід і її бойфренд співак Зейн Малік чекають на первістка.