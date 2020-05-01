Макаревич таємно одружився

Новини шоу бізнесу:Макаревич зізнався, що вважає своє життя щасливим.

Лідер російської групи «Машина часу» Андрій Макаревич одружився в четвертий раз. Про це він зізнався в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Музикант пояснив, що не любить піару, тому і не афішував зміни у своєму сімейному статусі.

«Дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя», - заявив Макаревич.

Також він зізнався, що вважає своє життя щасливим.

«Звичайно, щасливе, хто ж сперечається. Пощастило дурню», - зазначив Макаревич.

Як повідомлялося, раніше знаменитий рок-музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які телебачення більше люблять за книги. Також він нагадав про пропаганду на росТБ.