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Макаревич таємно одружився

Макаревич таємно одружився
07:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Макаревич зізнався, що вважає своє життя щасливим.

Лідер російської групи «Машина часу» Андрій Макаревич одружився в четвертий раз. Про це він зізнався в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Музикант пояснив, що не любить піару, тому і не афішував зміни у своєму сімейному статусі.

«Дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя», - заявив Макаревич.

Також він зізнався, що вважає своє життя щасливим.

«Звичайно, щасливе, хто ж сперечається. Пощастило дурню», - зазначив Макаревич.

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Як повідомлялося, раніше знаменитий рок-музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які телебачення більше люблять за книги. Також він нагадав про пропаганду на росТБ.

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Зірки, Одруження, Андрій Макаревич, Машина часу.
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