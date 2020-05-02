Холостяк 10 сезон 9 випуск: як пройшов випуск і хто покинув проєкт

В останніх випусках проєкту дівчата стали справжніми суперницями, які не готові віддавати іншим свого омріяного чоловіка – Максима Михайлюка.
У шоу "Холостяк" 10 сезон залишилось лише п'ятеро дівчат, які ще з більшою наполегливістю боролись за серце Максима. Майже усіх чекали романтичні побачення у Єгипті, тому читайте далі, як розвивались їхні стосунки у теплих краях.
Побачення Даші і Макса в Єгипті
Поки Дана, Христина, Аліна та Віка думали, що Даша покинула шоу у 8 випуску, хитра Даша полетіла на індивідуальне побачення в Єгипет. Там Максим запланував максимально провести з нею час, про що Даша мріяла стільки часу. Їхня перша зустріч відбулась в аквапарку. Таке місце холостяк обрав спеціально, адже на минулому груповому побаченні з дівчатами, де була Даша, їй тоді все не сподобалось. Тому Максим вирішив пожартувати і знову привезти в аквапарк. Але після першого смузі він зав'язав їй очі та все ж відвіз її у пустелю. Даша була неймовірно вражена.
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Всім привіт. А вам сподобалося побачення Макса та Даши? #стб #холостякстб #холостяк
Він запропонував їй вперше зайнятись сандбордингом – їзді на сноуборді по піщаних дюнах. Після першого невдалого падіння Даші у неї включився спортивний азарт, тому вони ще не один раз спільно спустились з гори по піску. Щоб зняти втому, пара поїхала на спа-процедури. Там Максим запропонував їй зробити масаж, що стало дуже романтичним моментом їхнього побачення. Після масажу холостяка, Даша вирішила теж зробити йому легкий масаж.
А завершенням вечора на шоу "Холостяк" стало спільне купання в джакузі та келихи шампанського, де вона зізналась про складну конкуренцію з дівчатами та особисті страхи у стосунках з Максом. Там холостяк і вирішив, що до церемонії троянд вона не буде з'являтись у будинку, де вона живе з дівчатами у Києві, а приїде одразу на саму церемонію. Всі переживання Даші зникли одразу з пристрасним поцілунком Макса у спа.
Випробування у казино для Віки
Вслід за Дашою у Єгипет полетіла на побачення з Максом і Віка. Вона аж ніяк не очікувала на запрошення, хоча дуже цього хотіла. Їхнє побачення відбулось у розкішному казино, де Віка приміряла свою неймовірну чорну сукню, що підкреслила її форми, а Максим – вишуканий костюм. Учасниця "Холостяка" попросила Макса бути його талісманом у казино, а він вирішив випробувати її на те, як вона розпорядиться 1 тисячою доларів в азартних умовах.
У казино в них був виграш, втім все пішло не за планом, коли вони зіграли у блек-джек. Після кількох невдач вони програли і на запитання Макса, що було би, якби таке сталось у їхньому спільному житті. Віка відповіла, що це чудова перевірка на міцність стосунків, хоча холостяку здалось, що вона злукавила і відповіла йому те, що він хотів почути. Їхнє побачення завершилось романтичною вечерею у ресторані та поцілунком.
Групове побачення Аліни та Христини
Наступними у Єгипет з Києва вилетіли Аліна та Христина, поки Дана залишилась одна в "холостяцькому" маєтку. Дівчата дуже очікували на зустріч з Максом, хоча не приховували, що хотіли індивідуальні побачення. Спочатку вони прокатались на конях на морському узбережжі, де чудово провели час, а потім пили охолоджуючі смузі на пікніку під палаючим сонцем. Вже ввечері Аліна, Христя та Макс зустрілись за вечерею у розкішних образах. Під час вечері у 9 випуску Макс провів з дівчатами індивідуальні розмови, де краще дізнався про дівчат.
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Ну что ,Алин ! Поскакали ? . . #холостяк2020 #холостяк #холостякстб #холостякстб
Церемонія троянд
Церемонія троянд у цьому випуску "Холостяк" була однією з найрозкішніших, адже всі дівчата були у червоних сукнях. Але головною перчинкою вечора стало обіцяне Максом повернення Даші, яке спантеличило усіх дівчат. Всі були у повному шоці, але кожен з них намагався втримати свої емоції до закінчення церемонії, лише за кадром дозволили собі слабинку, пустивши сльози.
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Макс організував подвійне побачення з Христиною (@kris.chem ) та Аліною (@lionilal ), аби порівняти тих, хто, на його думку, дуже схожі за характером. Хто з учасниць, на вашу думку, зміг справді відкритися Максу та показати внутрішню сутність? 1 - Христина 2 - Аліна Долучайтеся до обговорення в коментарях #Холостяк #СТБ #МожливоВсе
Відтак, на церемонії нагородження Максим Михайлюк вирішив дати троянди Віці, Дані, Даші та Христинає. Відтак Аліна покинула проєкт "Холостяк" назавжди.
Холостяк Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.
Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.
У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.