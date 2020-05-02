Принцесі Шарлотті 5 років: нові фото від королівської родини

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 2 травня, день народження в єдиної доньки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Принцесі Шарлотті виповнюється 5 років. З цієї нагоди її батьки поділилися новими фотографіями іменинниці.

Дні народження членів королівської родини – це завжди особливі свята. Часто монархи діляться архівними світлинами або ж навпаки – поширюють нові кадри, яких світ ще не бачив. Герцоги Кембриджські також вирішили в день народження своєї доньки на офіційній сторінці в інстаграмі опублікувати знімки юної принцеси.

Милі фотографії були зроблені Кейт Міддлтон, коли родина допомагала збирати та доставляти харчові пакети для ізольованих пенсіонерів у місцевості, де сім'я герцогів Кембриджських перебуває в ізоляції.

Принцеса Шарлотта одягнена в красиву сукню від Zara і щільні сірі колготи. Таке вбрання поєднане із лакованими чорними туфлями.

Відомо, що герцоги Кембриджські вирішили влаштувати для іменинниці справжнє свято, проте з дотриманням усіх правил карантину. Гучна вечірка відбудеться за допомогою відеозв'язку, тому до неї зможе приєднатися прабабуся маленької принцеси – королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, які також перебувають в ізоляції.