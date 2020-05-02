Принцесі Шарлотті 5 років: нові фото від королівської родини

Принцесі Шарлотті виповнюється 5 років. З цієї нагоди її батьки поділилися новими фотографіями іменинниці.
Дні народження членів королівської родини – це завжди особливі свята. Часто монархи діляться архівними світлинами або ж навпаки – поширюють нові кадри, яких світ ще не бачив. Герцоги Кембриджські також вирішили в день народження своєї доньки на офіційній сторінці в інстаграмі опублікувати знімки юної принцеси.
Милі фотографії були зроблені Кейт Міддлтон, коли родина допомагала збирати та доставляти харчові пакети для ізольованих пенсіонерів у місцевості, де сім'я герцогів Кембриджських перебуває в ізоляції.
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The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow. The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area.
Принцеса Шарлотта одягнена в красиву сукню від Zara і щільні сірі колготи. Таке вбрання поєднане із лакованими чорними туфлями.
Відомо, що герцоги Кембриджські вирішили влаштувати для іменинниці справжнє свято, проте з дотриманням усіх правил карантину. Гучна вечірка відбудеться за допомогою відеозв'язку, тому до неї зможе приєднатися прабабуся маленької принцеси – королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, які також перебувають в ізоляції.