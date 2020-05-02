Віра Кекелія народила первістка

Новини шоу бізнесу:Українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія стала мамою сина.

Малюк з'явився на світ в одному з пологових будинків Києва. Чоловік зірки музикант Роман Дуда був присутній на пологах коханої та, як запевнила сама виконавиця, тримався мужньо.

Новиною про народження первістка Віра Кекелія поділилася у коментарі ТСН.ua. Новоспечена матуся не приховувала свого щасятя від поповнення у родині та наголосила, що її пологи пройшли успішно.

Малюк з'явився на світ в пологовому будинку Києва ISIDA. Сама зірка залишилася задоволеною першими пологами, адже як медики, так і атмосфера в клініці посприяли тому, що все минуло добре.

Це дійсно щастя. Я б сказала, що це справжнє диво природи. Коли ти це проживаєш на собі, то розумієш, що прекрасніше за народження дитини в цьому світі немає нічого. Ми шалено щасливі, це неймовірно. Сльози, змішані з радістю і сміхом, – прокоментувала Віра Кекелія.

Її чоловік Роман Дуда був присутній при народженні первіска, проте співачка називає ці пологи не партнерськими, а сімейними. "Для Роми поява на світ нашої дитинки – такий же важливий етап в житті, як і для мене. Рома тримався дуже мужньо, допомагав мені, акушерам, не виходив ані на секундочку. Я пишаюся його витримкою і стійкістю, його підтримкою і коханням", – наголосила молода матуся.

На особистій сторінці в інстаграмі Віра Кекелія опублікувала перше фото з сином та оголосила, що нащадка назвали Іваном. "Ми зустрілися. Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ", – написала знаменитість в особистому інстаграм-профілі.

Нагадаємо, що пара познайомилась на зйомках шоу "Голос країни-7". Вже у жовтні 2017 році Віра Кекелія та Роман дуда вирішили офіційно одружитись. Про свою вагітність Віра Кекелія повідомила наприкінці лютого. Тоді зірка опублікували кадри з чуттєвої фотосесії, на якій показала округлий живіт.