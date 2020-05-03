Джіджі Хадід підтвердила новина про вагітність

Супермодель офіційно підтвердила, що вагітна. Про те, що вона та її бойфренд Зейн Малік чекають на дитину, Джіджі Хадід розповіла в інтерв'ю Джиммі Феллону, ведучому популярного вечірнього шоу.
"Величезне спасибі, — сказала 25-річна супермодель у відповідь на привітання Джиммі Феллона. —Звичайно, нам хотілося б самим повідомити цю новину, але ми в захваті, дуже щасливі і вдячні за побажання і підтримку, які нам надають".
Джіджі зазначила, що вона дуже рада, що у неї є можливість повністю насолодитися вагітністю завдяки локдауну, пов’язаному з карантином.
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Had the sweetest day celebrating my 25th birthday with my quarantine family, who made it so special for me, along with all the love I felt from all over the world! Thank you to everyone for the birthday messages, I carried you with me yesterday!! I am grateful and lucky that my family and friends -near and far- are healthy and safe, and although I missed loved ones I wish I could have celebrated with, know that these times will make us even more grateful for togetherness to be had in the future ! I will never forget my 25th bday! +++The icing on the perfect quarantine bday was finding out my surprise everything-bagel-cake was made by the one and only Cake Boss @buddyvalastro who I have watched for over a decade. I CRIED REAL TEARS! BUDDY! This is a dream come true. I can’t believe you made this cake for me while the bakery is closed. It means more to me than you know, and when we hopefully meet some day you will truly know that there almost isn’t an episode I’ve missed. 10/10 would be a Carlo’s intern whenever needed. Grateful, honored, your biggest fan.
"Я намагаюся насолоджуватися кожним днем, адже зараз є можливість побути всією родиною разом", — зауважила вона. Супермодель поділилася також особливостями своєї вагітності: їй дуже хотілося булочок, тому навіть іменинний торт для неї зробили в формі булочки, а точніше бейглю — випічки, дуже схожої на бублики.
Нагадаємо, про вагітність Джіджі Хадід стало відомо на початку тижня. Наступного дня після новини, яку швидко поширили ЗМІ, її підтвердила мати супермоделі Йоланда Хадід. Джіджі Хадід перебуває на 20-му тижні вагітності і народить, за словами матері, у вересні.
Зі своїм бойфрендом співаком Зейном Маліком, з яким вона зустрічалася з 2015 року і розійшлася в 2018 році, вона відновила стосунки в грудні 2019 року. Зараз Джіджі Хадід разом з Зейном Маліком, сестрою Белою Хадід і матір'ю Йоландою проводять карантин на фермі в Пенсільванії.