Джіджі Хадід підтвердила новина про вагітність

Новини шоу бізнесу:В ефірі програми Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном Джіджі Хадід підтвердила, що вагітна.

Супермодель офіційно підтвердила, що вагітна. Про те, що вона та її бойфренд Зейн Малік чекають на дитину, Джіджі Хадід розповіла в інтерв'ю Джиммі Феллону, ведучому популярного вечірнього шоу.

"Величезне спасибі, — сказала 25-річна супермодель у відповідь на привітання Джиммі Феллона. —Звичайно, нам хотілося б самим повідомити цю новину, але ми в захваті, дуже щасливі і вдячні за побажання і підтримку, які нам надають".

Джіджі зазначила, що вона дуже рада, що у неї є можливість повністю насолодитися вагітністю завдяки локдауну, пов’язаному з карантином.

"Я намагаюся насолоджуватися кожним днем, адже зараз є можливість побути всією родиною разом", — зауважила вона. Супермодель поділилася також особливостями своєї вагітності: їй дуже хотілося булочок, тому навіть іменинний торт для неї зробили в формі булочки, а точніше бейглю — випічки, дуже схожої на бублики.

Нагадаємо, про вагітність Джіджі Хадід стало відомо на початку тижня. Наступного дня після новини, яку швидко поширили ЗМІ, її підтвердила мати супермоделі Йоланда Хадід. Джіджі Хадід перебуває на 20-му тижні вагітності і народить, за словами матері, у вересні.

Зі своїм бойфрендом співаком Зейном Маліком, з яким вона зустрічалася з 2015 року і розійшлася в 2018 році, вона відновила стосунки в грудні 2019 року. Зараз Джіджі Хадід разом з Зейном Маліком, сестрою Белою Хадід і матір'ю Йоландою проводять карантин на фермі в Пенсільванії.