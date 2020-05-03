Ана де Армас відсвяткувала день народження разом з Беном Аффлеком

Новини шоу бізнесу:Голлівудський актор Бен Аффлек і виконавиця ролі дівчини Джеймса Бонд в новому фільмі Не час помирати офіційно підтвердили стосунки в Instagram.

У Бена Аффлека та Ани де Армас в самому розпалі цукерково-букетний період. У четвер, 30 квітня, зірка детектива Ножі наголо та нового фільму про Джеймса Бонда Не час помирати, відсвяткувала свій 32-й день народження. Бен Аффлек влаштував коханій романтичне свято в затишному місці. Пара втекла від усього світу до пустелі і вперше поділилася спільними святковими і романтичними фото в Instagram.

"Спасибі всім велике за побажання і любов! Привіт ще один прекрасний рік", - підписала Ана де Армас серію знімків.

Голлівудський актор Бен Аффлек і виконавиця ролі дівчини Джеймса Бонд в новому фільмі Не час помирати офіційно підтвердили стосунки в Instagram, опублікувавши романтичні фото.

47-річний Бен Аффлек і 32-річна Ана де Армас почали зустрічатися після спільних зйомок у фільмі Глибока вода (2020). На початку березня їх бачили разом на відпочинку в рідному місті актриси, в Гавані на острові Куба, а потім насолоджувалися відпочинком на пляжах Коста-Ріки, повідомляє Daily Mail.

Раніше Бен Аффлек зустрічався з Гвінет Пелтроу і Дженніфер Лопес, а в шлюбі з актрисою Дженніфер Гарнер, який тривав з 2005 по 2018 рік, у нього народилося троє дітей.