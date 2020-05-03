Вікторія Бекхем привітала Девіда Бекхема з днем народження

Новини шоу бізнесу:Британський модний дизайнер Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка, відомого футболіста Девіда Бекхема, з днем народження.

У суботу, 2 травня, англійський спортсмен відзначає 45-річчя. Вікторія вирішила привітати коханого чоловіка, опублікувавши відразу дві публікації, присвячені імениннику.

Так, 46-річна зірка розмістила рідкісний архівний знімок, зроблений 23 роки тому на прогулянці з собаками:

"З днем народження, Девід Бекхем! Пам’ятаю наші прогулянки з Снупом і Паффі в Манчестері багато років тому. Через 23 роки ми все ще ходимо разом на прогулянки з собаками. Люблю тебе сильно", — написала вона.

Бекхем також опублікувала відео, в якому зібрала сімейні фото з Девідом, а також зворушливі ролики, зроблені в різні роки. У підписі вона зазначила, що в цьому році святкування проходить в ізоляції в колі їхніх дітей, проте без Брукліна Бекхема, який не зміг приєднатися до сім'ї:

"З днем народження найкращого тата в світі. Святкуємо в ізоляції і дуже сумуємо за Брукліном та нашими друзями й родичами. Ми всі дуже сильно любимо тебе!" — підписала святкове відео знаменитість.