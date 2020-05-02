У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус

Про це пише агентство Інтерфакс з посиланням на слова акторки.
Напередодні Тетяна Васильєва повідомила, що викликала лікарів, оскільки мала високу температуру і кашель. Тоді її госпіталізували для проведення тестування на COVID-19.
2 травня стало відомо, що тест на коронавірус показав позитивний результат.
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"Так, у мене коронавірус. Поки вдома, потім буде видно", – розповіла знаменитість агентству Інтерфакс.
Зазначимо, що 19 березня акторка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, на якому вона продемонструвала, що ретельно готується до виходу з дому – одягає захисну маску, рукавиці, а також бере з собою антисептик.
Що відомо про Тетяну Васильєву?
Тетяна Васильєва – радянська та російська акторка театру та кіно. Знімалася в понад 50 фільмах. Зокрема, в таких роботах, як "Найчарівніша і найпривабливіша", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Побачити Париж і померти". Також вона зіграла роль в одній з серій телекомедії "Свати".
У серпні 2015 року була занесена до бази "Миротворець" через гастрольні виступи в окупованому Криму.