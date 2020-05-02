У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус

Новини шоу бізнесу:Наразі вона перебуває на лікуванні вдома, однак не виключає можливості госпіталізації.

Про це пише агентство Інтерфакс з посиланням на слова акторки.

Напередодні Тетяна Васильєва повідомила, що викликала лікарів, оскільки мала високу температуру і кашель. Тоді її госпіталізували для проведення тестування на COVID-19.

2 травня стало відомо, що тест на коронавірус показав позитивний результат.

Переглянути цей допис в Instagram Берегите себя Допис, поширений Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) 19 Бер 2020 р. о 11:52 PDT

"Так, у мене коронавірус. Поки вдома, потім буде видно", – розповіла знаменитість агентству Інтерфакс.

Зазначимо, що 19 березня акторка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, на якому вона продемонструвала, що ретельно готується до виходу з дому – одягає захисну маску, рукавиці, а також бере з собою антисептик.

Що відомо про Тетяну Васильєву?

Тетяна Васильєва – радянська та російська акторка театру та кіно. Знімалася в понад 50 фільмах. Зокрема, в таких роботах, як "Найчарівніша і найпривабливіша", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Побачити Париж і померти". Також вона зіграла роль в одній з серій телекомедії "Свати".



У серпні 2015 року була занесена до бази "Миротворець" через гастрольні виступи в окупованому Криму.