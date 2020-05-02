Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів

Ім'я Ніколас пара обрала на честь двох лікарів, які врятували життя Борису Джонсону.
Наречена Джонсона розповіла, що дитину назвали на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда та її дідуся Лоурі, пише Sky News.
Повне ім’я новонародженого – Вілфред Лоурі Ніколас Джонсон.
В імені сина пара також вирішила висловити свою вдячність медикам, які лікували Джонсона від коронавірусу. А саме докторів Ніка Прайса та Ніка Харта. Саме вони боролися за життя британського прем’єра, коли він був у реанімації.
До слова, Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьками 29 квітня. В одній з лондонських лікарень у них народився син.
Напередодні британський прем’єр повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.
Коронавірус у Бориса Джонсона: що відомо
COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Спершу він залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати свої обов'язки.
Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.
6 прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.
З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.
Згодом він зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за врятоване життя.