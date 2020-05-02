Ріанна знялась у сексуальній фотосесії для свого бренду

Новини шоу бізнесу:Співачка поділилася гарячими знімками.

Американська R'nB-співачка Ріанна, а з недавнього часу ще й дизайнер нижньої білизни, продовжує створювати нові колекції і рекламувати свій бренд Savage x Fenty.

Нова лінійка була створена у співпраці з дизайнером Адамом Сельманом. У рекламній кампанії знялася сама співачка, а знімки з фотосесії знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

На розміщених кадрах Ріанна позує в чорному прозорому комплекті нижньої білизни. Вона також одягла туфлі на незвичайних підборах в тон наряду і кілька аксесуарів: підвіску, каблучки та браслети.

Переглянути цей допис в Instagram savageX.com ... @adamselman collab out now. Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 1 Тра 2020 р. о 4:59 PDT

Сексуальний наряд підкреслив форми зірки, а також відкрив численні татуювання, які прикрашають тіло співачки.

Дописувачі захопилися фігурою Ріанни, а її пікантні знімки набрали вже майже 6 мільйонів лайків.