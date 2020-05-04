Меттью Перрі розірвав стосунки з молодою обраницею

Новини шоу бізнесу:Нещодавно він розірвав стосунки з 29-річною Моллі Хервіц.

Як повідомляє таблоїд In Touch, стосунки Меттью Перрі з голлівудською менеджеркою тривали 2 роки. Своє особисте життя 50-річний актор вирішив не афішувати, тому тільки завдяки папараці ЗМІ довідались про цей роман.

Однак і ці стосунки не привели зірку серіалу "Друзі" до вівтаря. Інсайдери розповіли, що пара вирішила більше не зустрічатись.

Вперше про роман Моллі Хервіц та Меттью Перрі заговорили у грудні 2019 року. Пара повечеряла в одному з ресторанів Західного Голлівуду, чим привернула увагу ЗМІ. Однак журналістам не вдалось ідентифікувати дівчину.

Згодом стало відомо, що актор зустрічається з агентом з підбору акторів Моллі Хервіц. Різниця у віці закоханих становила 22 роки, тому чи не всі західні ЗМІ акцентували на цьому увагу. Водночас інсайдери наголошували, що красуня має почуття до Меттью Перрі та не використовує його ім'я задля слави.