Стефані Майєр випустить чергову книгу із саги "Сутінки"

Новини шоу бізнесу:Новий роман повинен вийти в світ на початку серпня.

Американська письменниця Стефані Майєр заявила, що скоро випустить чергову книгу - частину саги "Сутінки".

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, автор "Сутінків" Стефані Майєр оголосила, що нарешті опублікує "Північне сонце", переказ свого бестселера з точки зору вампіра Едварда Каллена, через 12 років після того, як вона відмовилася від рукопису після витоку в Інтернеті.

"Я дуже рада, нарешті, оголосити про вихід Midnight Sun 4 серпня", - сказала Мейєр в ефірі програми "Доброго ранку, Америка".

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