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Співачка Grimes народила Ілону Маску сина

Співачка Grimes народила Ілону Маску сина
10:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У бізнесмена вже є п'ятеро дітей від колишньої дружини Жюстін Вілсон.

48-річний Ілон Маск став батьком ушосте.Співачка Клер Буше, більше відома під сценічним псевдонімом Grimes, ощасливила мільярдера Ілона Маска, народивши йому.

Про таку важливу подію у своєму житті 48-річний Ілон повідомив у соціальній мережі.

"Мама і дитина в порядку", - зазначив він. До речі, про вагітність коханої підприємця стало відомо на початку січня. Для 31-річної Клер ця дитина стала першою. Вже відомо, що пара обрала для спадкоємця незвичайне ім'я, яке не припало по душі їх близьким.

У бізнесмена вже є п'ятеро дітей від колишньої дружини Жюстін Вілсон.

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Син, Илон Маск, Grimes.
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