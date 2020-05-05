Співачка Grimes народила Ілону Маску сина

48-річний Ілон Маск став батьком ушосте.Співачка Клер Буше, більше відома під сценічним псевдонімом Grimes, ощасливила мільярдера Ілона Маска, народивши йому.
Про таку важливу подію у своєму житті 48-річний Ілон повідомив у соціальній мережі.
May 5, 2020
"Мама і дитина в порядку", - зазначив він. До речі, про вагітність коханої підприємця стало відомо на початку січня. Для 31-річної Клер ця дитина стала першою. Вже відомо, що пара обрала для спадкоємця незвичайне ім'я, яке не припало по душі їх близьким.
May 5, 2020
У бізнесмена вже є п'ятеро дітей від колишньої дружини Жюстін Вілсон.