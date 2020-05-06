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На нових фото співачка Адель вразила стрункістю (Фото)

На нових фото співачка Адель вразила стрункістю (Фото)
10:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вчора, 5 травня, британська співачка відсвяткувала свій 32-й день народження.

З нагоди знакового дня Адель опублікувала фото з торжества, яким вразила прихильників. Вперше за довгий час вона наважилася показати зміни свого тіла і струнку фігуру, над якою працювала майже рік.

За новими кадрами найзаможнішої співачки "полювали" папараці по всьому світу. У пресі неодноразово публікували фото Адель, які були зроблені під час її непублічних виходів. Нарешті зірка зважилася самостійно показати, якої стрункості досягла завдяки тренуванням і правильному харчуванню. Вперше за п'ять місяців вона опублікувала фото в інстаграмі. 

Для повернення у соцмережі після тривалої паузи Адель обрала чудову нагоду – власний день народження, який вона через карантин змушена проводити вдома. Схоже, тепер виконавиця цілком задоволена своєю фігурою і з радістю демонструвала б її на світських заходах, якби не пандемія коронавірусу. 

"Дякую за привітання до дня народження. Я сподіваюся, що ви всі здорові та залишаєтеся у безпеці в цей божевільний час. Я хочу подякувати усім працівникам галузі допомоги, які забезпечують нам безпеку, ризикуючи своїми життям! Ви справді наші ангели", – прокоментувала Адель іменинний допис. 

На фото знаменитість позує поблизу оригінальної арки з квітами, яка стала окрасою її двору в день народження. Для святкування вона обрала вдале вбрання, яке вигідно підкреслило її приголомшливу стрункість. На Адель чорна приталена мінісукня з об'ємними рукавами та закритим декольте. Вона підібрала туфлі на невисоких підборах в тон і залишила волосся розпущеним. На суттєво схудлому обличчі співачки вечірній макіяж з акцентом на очі. 

Які помилки роблять жінки, коли роблять макіяж

У пресі подейкували, що роботу над собою Адель розпочала після розлучення з чоловіком, яке відбулося у квітні 2019 року після трьох років офіційного шлюбу. Проте згодом інсайдери з близького оточення знаменитості спростували ці чутки та назвали іншу причину разючих змін: "Під час схуднення єдиною метою Адель було стати якомога здоровішою. Це ніколи не стосувалося втрати кілограмів заради краси". Ще взимку вона зазначала, що втратила понад 45 кілограмів. Наразі ж невідомо, яку цифру на вагах бачить зірка. 

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Адель, Фигура, Фото, День народження, Співачка, Схудла, Струнка.
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