Скачать
Четвер, 07.05.2020
Кулеба обговорив з Помпео економічну співпрацю під час пандемії коронавірусу
Кулеба обговорив з Помпео економічну співпрацю під час пандемії коронавірусу
Росії загрожує голод через пандемію коронавірусу
Росії загрожує голод через пандемію коронавірусу
Чемпіонат Туреччини відновиться не раніше червня
Чемпіонат Туреччини відновиться не раніше червня
SkyUp відкладає рейси через продовження карантину
SkyUp відкладає рейси через продовження карантину

Син принца Гаррі та Меган Маркл святкує день народження

Син принца Гаррі та Меган Маркл святкує день народження
04:28 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Арчі Гаррісон ще дуже маленький, щоб сповна насолоджуватись цим святом, однак його зіркові батьки підготували чимало сюрпризів для іменинника.

Як повідомляє The Daily Mail, ще до пандемії коронавірусу герцоги Сассекські планували відсвяткувати день народження Арчі у Великобританії. Для Гаррі та Меган було важливо, аби королівські родичі мали змогу привітати іменинника. Однак від таких урочистостей їм довелось відмовитись. Та, як стверджує королівський експерт Кеті Ніколл, це не завадить зірковим батькам організувати чудовий день для свого сина. 

За неофіційними даними, Гаррі та Меган зателефонують Єлизаветі ІІ та герцогам Кембриджським, щоб вони привітали маленького Арчі. 

Королева і діти герцогів Кембриджських привітають його з днем народження на цьому тижні по Zoom. Вони не бачили свого маленького Арчі вже кілька місяців, тому їм не терпиться побачити, як він виріс, – розповіла Кеті Ніколл. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

‪Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! . Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. ‬

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Наразі представники королівської родини привітали Арчі Гаррісона у мережі, додавши чарівне перше фото з хлопчиком. 

Кім Кардашян у звабливій фотосесії (Фото)

"Бажаємо маленькому Арчі сьогодні щасливого першого дня народження", – написали принц Вільям і Кейт Міддлтон. Подружжя додало офіційне фото з хрестин. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меган Маркл, День народження, Принц Гаррі, Арчи Гаррисон, Букінгемський палац.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Бойовики 5 разів відкривали вогонь, є поранений
03 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
04 У Білорусі понад 19 тисяч людей захворіли на коронавірус
05 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні коронавірус підтвердили у 881 дитини
В Україні коронавірус підтвердили у 881 дитини
Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
У Білорусі понад 19 тисяч людей захворіли на коронавірус
У Білорусі понад 19 тисяч людей захворіли на коронавірус
Хлоя Севіньї вперше стала мамою
Хлоя Севіньї вперше стала мамою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся