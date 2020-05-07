Син принца Гаррі та Меган Маркл святкує день народження

Новини шоу бізнесу:Арчі Гаррісон ще дуже маленький, щоб сповна насолоджуватись цим святом, однак його зіркові батьки підготували чимало сюрпризів для іменинника.

Як повідомляє The Daily Mail, ще до пандемії коронавірусу герцоги Сассекські планували відсвяткувати день народження Арчі у Великобританії. Для Гаррі та Меган було важливо, аби королівські родичі мали змогу привітати іменинника. Однак від таких урочистостей їм довелось відмовитись. Та, як стверджує королівський експерт Кеті Ніколл, це не завадить зірковим батькам організувати чудовий день для свого сина.

За неофіційними даними, Гаррі та Меган зателефонують Єлизаветі ІІ та герцогам Кембриджським, щоб вони привітали маленького Арчі.

Королева і діти герцогів Кембриджських привітають його з днем народження на цьому тижні по Zoom. Вони не бачили свого маленького Арчі вже кілька місяців, тому їм не терпиться побачити, як він виріс, – розповіла Кеті Ніколл.

Наразі представники королівської родини привітали Арчі Гаррісона у мережі, додавши чарівне перше фото з хлопчиком.

"Бажаємо маленькому Арчі сьогодні щасливого першого дня народження", – написали принц Вільям і Кейт Міддлтон. Подружжя додало офіційне фото з хрестин.