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Кім Кардашян у звабливій фотосесії (Фото)

Кім Кардашян у звабливій фотосесії (Фото)
10:27 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Запальна красуня приміряла сексуальні образи, в яких взяла участь у провокативній фотосесії.

Кім Кардашян полюбляє хизуватись своїми апетитними формами, приміряючи сексуальну білизну чи купальники. Всі знімки вона публікує в інстаграмі, де за її життям залюбки стеАжать понад 168 мільйонів людей. Тому провокативні кадри з Кім частенько з'являються у мережі.

Та днями запальна представниця сімейства Кардашян зуміла перевершити всі очікування прихильників. Красуня постала перед камерою у білизні зі зміїним принтом. Окрім цього, її волосся було пофарбовано так само, що виглядало дуже звабливо. 

Та на цьому сексапільна Кім Кардашян не зупинилась. Вже на інших кадрах вона позувала у золотистому купальнику, який підкреслив її округлі стегна та пишні груди. Позаду Кім виднівся морський пейзаж, тому знімки блогерка лаконічно підписала "Сонячні промені". 

 
 
 
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Sunbeams

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Цікаво, що для цієї фотосесії Кім Кардашян обрала і прикраси, які неможливо не помітити. На шиї зірки можна побачити блискучий чокер, який є одним із улюблених аксесуарів американки. Волосся цього разу Кім зібрала у косички. 

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Ким Кардашьян, Фотосесия, Апетитні форми, Похизувалась.
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