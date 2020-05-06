Кім Кардашян у звабливій фотосесії (Фото)

Новини шоу бізнесу:Запальна красуня приміряла сексуальні образи, в яких взяла участь у провокативній фотосесії.

Кім Кардашян полюбляє хизуватись своїми апетитними формами, приміряючи сексуальну білизну чи купальники. Всі знімки вона публікує в інстаграмі, де за її життям залюбки стеАжать понад 168 мільйонів людей. Тому провокативні кадри з Кім частенько з'являються у мережі.

Та днями запальна представниця сімейства Кардашян зуміла перевершити всі очікування прихильників. Красуня постала перед камерою у білизні зі зміїним принтом. Окрім цього, її волосся було пофарбовано так само, що виглядало дуже звабливо.

Та на цьому сексапільна Кім Кардашян не зупинилась. Вже на інших кадрах вона позувала у золотистому купальнику, який підкреслив її округлі стегна та пишні груди. Позаду Кім виднівся морський пейзаж, тому знімки блогерка лаконічно підписала "Сонячні промені".

Переглянути цей допис в Instagram Sunbeams Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Тра 2020 р. о 3:48 PDT

Цікаво, що для цієї фотосесії Кім Кардашян обрала і прикраси, які неможливо не помітити. На шиї зірки можна побачити блискучий чокер, який є одним із улюблених аксесуарів американки. Волосся цього разу Кім зібрала у косички.