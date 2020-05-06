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Вдова Кобі Браянта знайшла посмертну записку від чоловіка

Вдова Кобі Браянта знайшла посмертну записку від чоловіка
23:27 Ср, 6 Травень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У січні в авіакатастрофі обірвалося життя американського баскетболіста Кобі Браянта та його 14-річної доньки Джіанни.

Вдова зірки Ванесса вчора, 5 травня, відзначила своє 38-річчя, а найкращим подарунком для неї стала листівка від коханого, яку він написав незадовго до своєї смерті.

Ванесса Браянт опублікувала зворушливе фото на особистій сторінці в інстаграмі. На ньому вона тримає конверт з листівкою від чоловіка, яку так і не встиг презентувати коханій. Модель зізнаВалася, що чекала свого дня народження, аби прочитати черговий лист від Кобі Браянта. 

"Кому: Коханню всього мого життя. Від: Твого Папі", – йдеться у записці. Попри те, що їхня родина більше ніколи не буде повноцінною, вдова баскетболіста щаслива, що може розділити своє свято з трьома доньками від коханого чоловіка – 17-річною Наталією, 3-річною Б'янкою та 10-місячною Капрі. 

Мені не вистачає мого коханного і моєї милої маленької Мамасіти. Рада прокинутися сьогодні з моїми трьома солодкими дівчатками, – написала Ванесса. 

Варто зазначити, що минулого місяця Ванесса та Кобі Браянт мали б відзначити 19 річницю свого шлюбу. У знаковий для їхньої сім'ї день вона опублікувала архівне фото в обіймах коханого та розчулила зізнанням: "Мій король, моє серце, мій найкращий друг. Щасливої 19-ї річниці весілля. Я так сумую за тобою. Я б хотіла, щоб ти був тут, щоб обіймав мене. Я тебе люблю". Тоді друзі подружжя презентували вдові подарунок від баскетболіста – розкішний букет червоних троянд. 

 
 
 
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#CincodeMayo #TacoTuesday #micumpleaños Thx to my girls for ordering these flowers and piñatas for mama.

Допис, поширений Vanessa Bryant (@vanessabryant)

Що відомо про смерть Кобі Браянта?

Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі вранці 26 січня неподалік Лос-Анджелеса. Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна З Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинула його донька Джіанна . Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.

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На скорботну церемонію прощання з легендою баскетболу прийшли родичі загиблого та знаменитості, зокрема, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Бейонсе та Jay-Z, Крістіна Агілера.

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Все по темі:

Авиакатастрофа, Коби Брайант, Баскетболист, Записка, Ванесса Брайант, День народження, Джіанна.
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