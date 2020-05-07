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Серена Вільямс показала спортивну фігуру

Серена Вільямс показала спортивну фігуру
01:30 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська професійна тенісистка Серена Вільямс розпочала співпрацю зі знаменитим взуттєвим брендом Stuart Weitzman.

Екс-перша ракетка світу стала головною героїнею рекламної кампанії нової весняно-літньої колекції, вперше примірявши на себе роль амбасадора модної марки.

У рекламній фотосесії, автором якої виступив нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін, Вільямс з'явилася в розкішних сексуальних образах, які оголили спортивні ноги спортсменки.

Зокрема, зірка позувала в білому піджаку з великими золотими гудзиками, легкому піджаку з поясом, а також в купальнику. Кожен з образів Вільямс доповнювали босоніжки, туфлі і лофери з нової колекції Stuart Weitzman.

Коментуючи співпрацю з взуттєвим брендом, тенісистка висловила надію, що їй вдасться надихнути жінок з усього світу рухатися вперед і не стояти на місці:

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"Зараз, як ніколи раніше, настав час зосередитися на надії і русі вперед. Я хочу, щоб жінки кожного покоління надихалися цим, і крок за кроком просувалися тільки вперед", - зазначила вона в офіційній заяві.

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Все по темі:

Серена Вильямс, Фигура, Stuart Weitzman, Амбасадор, Спортивна, Американська професійна тенісистка, Екс-перша ракетка світу.
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