Серена Вільямс показала спортивну фігуру

Екс-перша ракетка світу стала головною героїнею рекламної кампанії нової весняно-літньої колекції, вперше примірявши на себе роль амбасадора модної марки.
У рекламній фотосесії, автором якої виступив нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін, Вільямс з'явилася в розкішних сексуальних образах, які оголили спортивні ноги спортсменки.
Зокрема, зірка позувала в білому піджаку з великими золотими гудзиками, легкому піджаку з поясом, а також в купальнику. Кожен з образів Вільямс доповнювали босоніжки, туфлі і лофери з нової колекції Stuart Weitzman.
Коментуючи співпрацю з взуттєвим брендом, тенісистка висловила надію, що їй вдасться надихнути жінок з усього світу рухатися вперед і не стояти на місці:
"Зараз, як ніколи раніше, настав час зосередитися на надії і русі вперед. Я хочу, щоб жінки кожного покоління надихалися цим, і крок за кроком просувалися тільки вперед", - зазначила вона в офіційній заяві.