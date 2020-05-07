Серена Вільямс показала спортивну фігуру

Новини шоу бізнесу:Американська професійна тенісистка Серена Вільямс розпочала співпрацю зі знаменитим взуттєвим брендом Stuart Weitzman.

Екс-перша ракетка світу стала головною героїнею рекламної кампанії нової весняно-літньої колекції, вперше примірявши на себе роль амбасадора модної марки.

У рекламній фотосесії, автором якої виступив нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін, Вільямс з'явилася в розкішних сексуальних образах, які оголили спортивні ноги спортсменки.

Зокрема, зірка позувала в білому піджаку з великими золотими гудзиками, легкому піджаку з поясом, а також в купальнику. Кожен з образів Вільямс доповнювали босоніжки, туфлі і лофери з нової колекції Stuart Weitzman.

Коментуючи співпрацю з взуттєвим брендом, тенісистка висловила надію, що їй вдасться надихнути жінок з усього світу рухатися вперед і не стояти на місці:

"Зараз, як ніколи раніше, настав час зосередитися на надії і русі вперед. Я хочу, щоб жінки кожного покоління надихалися цим, і крок за кроком просувалися тільки вперед", - зазначила вона в офіційній заяві.