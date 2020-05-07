Кара Делевінь розірвала стосунки з Ешлі Бенсон

Новини шоу бізнесу:Карантин по-різному повпливав на зіркові пари: одні стали ще міцнішими, як в Бена Аффлека та Ани де Армас, а от інші не витримали такого випробування.

Як повідомляє People, знаменита ЛГБТ-пара прийняла рішення про розрив ще у квітні 2020 року. Кара Делевінь навіть не хотіла спробувати налагодити стосунки, а місяць карантину провела із зірковими подругами, зокрема, Кайєю Гербер, Маргарет та Кейлі Куаллі.

"У Кари та Ешлі завжди були злети і падіння, але тепер все закінчилось. Їхній роман просто віджив своє", – зазначив інсайдер.

Журналісти всіх світових ЗМІ вперше заговорили про стосунки моделі і акторки Кари Делевінь та зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон ще на початку 2019 року. Про стосунки дівчат свідчили численні фото, які робили папараці під час романтичних прогулянок. Однак знаменитості не коментували чуток про ці стосунки.

Тільки всередині червня 2019 року Кара і Ешлі здійснили перший світський вихід разом. Делевінь не приховувала, що партнерка стала для неї дуже рідною і дорогою, тому модель прагне захистити цей роман від зайвої уваги ЗМІ.

Це для мене святе. Багато хто думає, що я не часто говорю про це, тому що соромлюся своєї дружини або люблю грати в загадковість. Це не так. Просто раніше я ніколи не обговорювала на публіці особисте життя, – зазначила модель.

Після цього стосунки дівчат стрімко розвивались, були навіть дані, що вони розписались у Лас-Вегасі. Сталось це у серпні. Що ж стало причиною раптового розриву, поки невідомо.