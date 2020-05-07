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Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля

Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля
20:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:

Популярний український телеведучий, головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін продовжує ділитися подробицями весілля із блогеркою Дашою Квітковою.

Чоловік зізнався, що вони прямо зараз хочуть офіційно стати подружжям. Даша та Нікіта активно готувалися до весілля, яке мало відбутися 23 травня. Проте через пандемію коронавірусу святкування довелося перенести на2 вересня. Та зірки не засмучуються, адже вони зарєєструють свої стосунки і офіційно стануть чоловіком і дружиною значно швидше, а саме – 20 травня.

Про це Нікіта повідомив на особистій сторінці в інстаграмі. Ведучий поділився романтичною світлиною, яка була зроблена під час подорожі на Балі. На ній він із Дашею з ніжністю дивляться один на одного, торкаючись носами. У дописі під фото Добринін зізнався, що вони прагнуть узаконити стосунки прямо зараз. Пара перенесла гучне святкування на осінь, проте у РАЦС вони підуть тоді, коли й планували.

 
 
 
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Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни. Из-за карантина нам пришлось перенести дату свадьбы с 23 мая на конец лета или даже на осень. Распишемся мы гораздо раньше и этому рады, ведь кто-то к этому идёт месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждём официального начала нашей семейной жизни. Момент, когда мы будем не просто парень и девушка, но уже муж и жена, опора и поддержка друг для друга, лучшие друзья и любовники. Многие психологи говорят, что мужчины, вступившие в брак, становятся старше, ответственнее, спокойнее, а порой даже и увереннее в себе. Но я рад осознавать, что для этого мне брак не нужен, просто теперь в моей жизни есть любовь @kozyreva_pro

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті. Ми розпишемося набагато раніше, ніж буде весілляі щасливі, адже хтось до цього йде місяцями, хтось роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя. Момент, коли ми будемо не просто хлопцемі дівчиною, а чоловіком і дружиною, опорою і підтримкою один для одного, кращими друзямиі коханцями, – написав Нікіта. 

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Також він додав, що, на думку багатьох психологів, чоловіки, які вступили у шлюб, стають відповідальнішими, спокійнішими. Часом навіть впевненішими в собі. Проте він радий усвідомлювати, що для цього йому не потрібен шлюб, адже тепер у його житті є найголовніше – кохання.

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Все по темі:

Карантин, Кохання, Даша Квиткова, Весілля, Нікіта Добринін.
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