Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля

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Популярний український телеведучий, головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін продовжує ділитися подробицями весілля із блогеркою Дашою Квітковою.

Чоловік зізнався, що вони прямо зараз хочуть офіційно стати подружжям. Даша та Нікіта активно готувалися до весілля, яке мало відбутися 23 травня. Проте через пандемію коронавірусу святкування довелося перенести на2 вересня. Та зірки не засмучуються, адже вони зарєєструють свої стосунки і офіційно стануть чоловіком і дружиною значно швидше, а саме – 20 травня.

Про це Нікіта повідомив на особистій сторінці в інстаграмі. Ведучий поділився романтичною світлиною, яка була зроблена під час подорожі на Балі. На ній він із Дашею з ніжністю дивляться один на одного, торкаючись носами. У дописі під фото Добринін зізнався, що вони прагнуть узаконити стосунки прямо зараз. Пара перенесла гучне святкування на осінь, проте у РАЦС вони підуть тоді, коли й планували.

Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті. Ми розпишемося набагато раніше, ніж буде весілляі щасливі, адже хтось до цього йде місяцями, хтось роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя. Момент, коли ми будемо не просто хлопцемі дівчиною, а чоловіком і дружиною, опорою і підтримкою один для одного, кращими друзямиі коханцями, – написав Нікіта.

Також він додав, що, на думку багатьох психологів, чоловіки, які вступили у шлюб, стають відповідальнішими, спокійнішими. Часом навіть впевненішими в собі. Проте він радий усвідомлювати, що для цього йому не потрібен шлюб, адже тепер у його житті є найголовніше – кохання.