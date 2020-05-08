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Принцеса Анна з нагоди 75-ї річниці Дня Перемоги звернулася до українців

Принцеса Анна з нагоди 75-ї річниці Дня Перемоги звернулася до українців
17:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Її Королівська Високість принцеса Анна звернулась до українців та інших народів колишніх радянських республік з нагоди 75-ї річниці Дня Перемоги та завершення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні, яке оприлюднило у Facebook український переклад листа принцеси Анни.

"Украй важливо, щоб ми вшанували неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу. Мало хто боровся більш відважно або зазнав більших страждань заради перемоги", - йдеться у зверненні.

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Принцеса Анна також висловила переконання, що для протистояння викликам сьогодення ми можемо черпати натхнення у мужності тих, хто сформував важливу главу в довгій історії дружби між народом Сполученого Королівства та народами України, Росії, Білорусі й усіх інших народів колишнього СРСР.

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Англия, Королівська родина, Принцеса Анна, День Перемоги.
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