Помер британський репер Ty через коронавірус у віці 47 років

Новини шоу бізнесу:На початку квітня музикант потрапив до лікарні через ускладнення, викликані COVID-19.

Британський репер Бен Чіджіоке, відомий як Ty, помер через коронавірус.

Про це повідомляє видання The Guardian.

На початку квітня музикант потрапив до лікарні через ускладнення, викликані COVID-19. Там його ввели у медикаментозну кому. Незабаром стан хіп-хоп-артиста покращився, його перевели з реанімації у звичайну палату. Пізніше стало відомо, що у Чіджіоке розвинулася пневмонія, яка і стала причиною смерті. Йому було 47 років.

Ty, який народився в Лондоні у 1972 році в сім'ї нігерійських іммігрантів, випустив свій дебютний альбом Awkward в 2001 році. Протягом своєї кар'єри він співпрацював із такими артистами, як De La Soul, Soweto Kinch і Roots Manuva. Крім того, він працював з відомим барабанщиком і творцем афробіту Тоні Алленом, який помер 1 травня.

Альбом Upwards, який Ty випустив в 2004 році був номінований на премію Mercury Prize. У 2019 році хіп-хоп-виконавець сформував групу з хіп-хопу Kingdem з реперами Blak Twang і Rodney P.