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П'ятниця, 08.05.2020
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Гітариста Queen госпіталізували з підозрою на COVID-19

Гітариста Queen госпіталізували з підозрою на COVID-19
22:06 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Британський музикант Браян Мей опинився у лікарні. Причиною госпіталізації став розрив сідничних м'язів, який спровокували надмірні роботи у саду.

 72-річний гітарист рок-гурту Queen зазначив, що тривалий час не зможе ходити та навіть спати. Відверте зізнання про свою госпіталізацію Браян Мей опублікував в інстаграм-профілі. Він оприлюднив фото у масці з клініки на візку та поспішив заспокоїти прихильників, що причиною його недуги став зовсім не коронавірус.

Гітаристлегендарного колективу Queen під час самоізоляції надмірно захопився садівництвом, що серйозно позначилося на його здоров'ї. Впродовж тривалого часу він страждав від сильних болей нижче спини. Як встановили медики, він порвавсідничнім'язи. Я розірвав великий сідничний м'яз на шматки під час завзятого садівництва.

 
 
 
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Reality check ! For me. No - the Virus didn’t get me yet - thank God. Hope you’re all keeping extra-safe out there. A decision to relax controls doesn’t suddenly make the danger go away. But me ?? Yes, I’ve been quiet. Reason ? As well as getting over-stretched and harassed by too many demands ... I managed to rip my Gluteus Maximus to shreds in a moment of over-enthusiastic gardening. So suddenly I find myself in a hospital getting scanned to find out exactly how much I’ve actually damaged myself. Turns out I did a thorough job - this is a couple of days ago - and I won’t be able to walk for a while ... or sleep, without a lot of assistance, because the pain is relentless. So, folks ... I need to go dark for a while, getting some complete rest, at home. Please, please don’t send me sympathy - I just need some healing silence for a while. I’ll be back - but I need the complete break. OK ? Thanks. Take care out there. Bri

Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

Ні з того, ні з сього я потрапив до лікарні на обстеження, щоб зрозуміти, наскільки сильно я собі нашкодив. Яне зможу ходити деякий час та навітьспати, адже біль нестерпний, – пояснивБраян Мей.

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Іменитий гітарист зазначив, що його реабілітація буде тривалою. Окрім ретельного лікування, йому знадобиться й психологічний відпочинок, тиша та спокій. ТомуБраян Мей попросив фоловерів не висловлювати свої співчуття та з розумінням поставитися до його відсутності.

Попри те, що музикант прагнув відійти від публічного життя на певний час, він продовжує активно публікувати дописи в інстаграмі. Судячи з усього, любов прихильників –найкращі ліки для зірки.

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Все по темі:

Queen, Гитарист, Музикант, Гурт, Covid-19.
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