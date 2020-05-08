Гітариста Queen госпіталізували з підозрою на COVID-19

Новини шоу бізнесу:Британський музикант Браян Мей опинився у лікарні. Причиною госпіталізації став розрив сідничних м'язів, який спровокували надмірні роботи у саду.

72-річний гітарист рок-гурту Queen зазначив, що тривалий час не зможе ходити та навіть спати. Відверте зізнання про свою госпіталізацію Браян Мей опублікував в інстаграм-профілі. Він оприлюднив фото у масці з клініки на візку та поспішив заспокоїти прихильників, що причиною його недуги став зовсім не коронавірус.

Гітаристлегендарного колективу Queen під час самоізоляції надмірно захопився садівництвом, що серйозно позначилося на його здоров'ї. Впродовж тривалого часу він страждав від сильних болей нижче спини. Як встановили медики, він порвавсідничнім'язи. Я розірвав великий сідничний м'яз на шматки під час завзятого садівництва.

Ні з того, ні з сього я потрапив до лікарні на обстеження, щоб зрозуміти, наскільки сильно я собі нашкодив. Яне зможу ходити деякий час та навітьспати, адже біль нестерпний, – пояснивБраян Мей.

Іменитий гітарист зазначив, що його реабілітація буде тривалою. Окрім ретельного лікування, йому знадобиться й психологічний відпочинок, тиша та спокій. ТомуБраян Мей попросив фоловерів не висловлювати свої співчуття та з розумінням поставитися до його відсутності.

Попри те, що музикант прагнув відійти від публічного життя на певний час, він продовжує активно публікувати дописи в інстаграмі. Судячи з усього, любов прихильників –найкращі ліки для зірки.