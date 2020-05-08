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П'ятниця, 08.05.2020
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Потап опублікував фото в Instagram, як святкує день народження

Потап опублікував фото в Instagram, як святкує день народження
22:16 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 8 травня, успішний репер і продюсер святкує свій 39-й день народження.

День народження Потапа припало на загальнонаціональний карантин, проте для зіркової родини це не перешкода. Разом з дружиною Настею Каменських іменинник організував вечірку у власному будинку.

День народження Потапа не перше гучне свято, яке подружжю доводиться проводити в ізоляції. Чотири дні тому своє 33-річчя відзначала Настя Каменських. Для коханої репер організував справжню дівчачу вечірку – декор у пастельно-рожевих тонах, квіти та неонові надписи.

 
 
 
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Это был самый домашний и семейный День Рождения @kamenskux #nk#hbd

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Для свого чоловіка NK обрала зовсім інший стиль, який встигла показати в інстаграм-профілі. Спочатку Потап разом з сином Андрієм зіграв у баскетбол, довівши всім свою хорошу фізичну форму.

 
 
 
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По домашнему с @kamenskux #hbd

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

А згодом на нього чекала по-справжньому королівська вечірка, яка відбулася у приватному будинку пари. Подружжя обрало для домашнього заходу стильні family look. Іменинник одягнений у чорні штани, білу сорочку з краваткою та кросівки, а родзинкою образу став чорний жакет у паєтках.

ONUKA у мережі Instagram опублікуваал рідкісні фото з коханим

У той час Настя обрала білі кросівки та водолазку з довгими рукавами і широкі чорні штани у паєтки. Співачка зібрала волосся у високий пучок, а репер одягнув темні окуляри. По-домашньому з Настею, – підписав Потап.

 Зіркова пара позувала на тлі блискучої фотозони зі срібною бахромою та неоновою короною. Яскравості додали й диско-кулі, які для антуражу розташували увізкуз супермаркету. Прихильники були в захваті від таких образів Насті та Потапа і лише за кілька годин залишили понад 60 тисяч вподобань в інстарам-дописі Каменських.

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Все по темі:

Instagram, Карантин, Потап, День народження, Олексій Потапенко.
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