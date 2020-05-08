Потап опублікував фото в Instagram, як святкує день народження

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 8 травня, успішний репер і продюсер святкує свій 39-й день народження.

День народження Потапа припало на загальнонаціональний карантин, проте для зіркової родини це не перешкода. Разом з дружиною Настею Каменських іменинник організував вечірку у власному будинку.

День народження Потапа не перше гучне свято, яке подружжю доводиться проводити в ізоляції. Чотири дні тому своє 33-річчя відзначала Настя Каменських. Для коханої репер організував справжню дівчачу вечірку – декор у пастельно-рожевих тонах, квіти та неонові надписи.

Для свого чоловіка NK обрала зовсім інший стиль, який встигла показати в інстаграм-профілі. Спочатку Потап разом з сином Андрієм зіграв у баскетбол, довівши всім свою хорошу фізичну форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram По домашнему с @kamenskux #hbd Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Май 2020 в 7:33 PDT

А згодом на нього чекала по-справжньому королівська вечірка, яка відбулася у приватному будинку пари. Подружжя обрало для домашнього заходу стильні family look. Іменинник одягнений у чорні штани, білу сорочку з краваткою та кросівки, а родзинкою образу став чорний жакет у паєтках.

У той час Настя обрала білі кросівки та водолазку з довгими рукавами і широкі чорні штани у паєтки. Співачка зібрала волосся у високий пучок, а репер одягнув темні окуляри. По-домашньому з Настею, – підписав Потап.

Зіркова пара позувала на тлі блискучої фотозони зі срібною бахромою та неоновою короною. Яскравості додали й диско-кулі, які для антуражу розташували увізкуз супермаркету. Прихильники були в захваті від таких образів Насті та Потапа і лише за кілька годин залишили понад 60 тисяч вподобань в інстарам-дописі Каменських.