Від коронавірусу помер знаменитий ілюзіоніст

Новини шоу бізнесу:Американський ілюзіоніст німецького походження Рой Хорн помер від ускладнень, спричинених інфікуванням коронавірусом.

Йому було 75 років. Зірковий колега Зігфрід Фішбахер заявив, що смерть настала за тиждень після діагностування COVID-19.

Як інформує The Hollywood Reporter, 75-річнийРой Хорн помер від коронавірусу. У нього діагностували хворобунаприкінці минулого місяця, але симптоми ускладнювалися, а боротьба за життя закінчилася смертю ілюзіоніста.

Про втрату повідомив зірковий колега Ройя Хорна Зігфрід Фішбахер, разом з яким він здобув світову славу та став одим з найуспішніших артистівЛас-Вегаса. Він зазначив, що Рой завжди був мужнім бійцем і проявляв свій характер навіть в останні дні життя.

Напарник також висловив вдячність лікарям, якігероїчно працювали проти "підступного вірусу".

Сьогодні світ втратив одногоз великих магів, але я втратив свого найкращого друга. З того моменту, як ми зустрілися, я знав, що ми з Роєм разом змінимо світ. Не могло бути Зігфріда без Роя, а Роя без Зігфріда, – зізнався колега.