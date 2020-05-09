Вікторія Бекхем ледь не наклала на себе руки через зраду коханого

Новини шоу бізнесу:Нині Вікторії таДевіду Бекхемам вдається зберігати свої палкі почуття попри чутки.

Британська дизайнерка та футболіст Девід Бекхем нині одна з найзразковіших голлівудських пар. Але напередодні весілля вагітна Вікторія Бекхем дізналася про зраду нареченого. Вона зуміла пробачити коханого, проте від болю та розчарування ледь не наклала на себе руки.

Зараз Вікторія та ДевідБекхеми публічно афішують своє особисте життя та не приховують романтичні почуття одне до одного. Проте понад 20 років тому саме медійність та популярність ледь не призвела до їхнього розриву та суїцидальних думок ексучасниці гуртуSpice Girls. Як інформує Mirror,Вікторія Бекхем могла накластина себе руки.

Зіркова пара одружилася 1999 року. На той час співачка вже була вагітна первістком сином Брукліном, проте продовжувала кар'єру та гастролювала з колективом. Під час одного з турів у ЗМІ просочилася інформація про зраду нареченого-футболістаДевіда Бекхема. Тоді знаменитий обранець поспішив виправдатися перед коханою до розголосу в пресі.

Він зателефонував Вікторії Бекхем і заявив, що його звинуватили у поцілунку з іншою дівчиною. При зустрічі учасниця гуртуSpice Girls не стримала своїх емоцій та вдарила Девіда. Я підійшла до нього, просто замахнулася і вдарила його. Я не планував цього. Я нікого раніше не нікого не била.

Це відбулося інстинктивно. У той момент мені стало дуже прикро і боляче, – пригадуєВікторіяБекхем. Тоді у неї з'явилисясуїцидальні думки. Девід наполягав на своїй вірності й дизайнерка все ж вирішила повірити нареченому. Вони разом втекли від папараці та ЗМІ в Італію на озеро Комо та з'ясували все між собою. За чотири місяці після народження сина пара все ж зіграла розкішне весілля у замкуЛаттрелл Таун неподалік Дубліна.

Після весілля у пресі кілька разів з'являлися провокаційні заяви про ймовірні зради чоловіка та прогнози щодо стрімкого розлучення. Проте нині Вікторії таДевіду Бекхемам вдається зберігати свої палкі почуття попри чутки. Вони щасливі разом і виховують чотирьох дітей –21-річнго Брукліна, 17-річного Ромео, 15-річного Круза та 8-річну Гарпер.