У помічниці Іванки Трамп виявили коронавірус

Новини шоу бізнесу:Особистий асистент доньки Трампа вже декілька тижнів не буває поруч з Іванкою Трамп.

У помічниці доньки президента США Дональда Трампа виявили COVID-19. Результати тесту на коронавірус в Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера негативні. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

“Особистий помічник Іванки Трамп отримала позитивний результат на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.

"У неї не було симптомів. Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер отримали негативний результат (на COVID-19-ред.) в п’ятницю",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у США ще один підлеглий віцепрезидента Пенса захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, віце-президент США Майкл Пенс і його дружина Карен здали тести на коронавірус, які показали негативний результат.