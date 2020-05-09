Потап і Настя Каменських показали, як відсвяткували день народження

Новини шоу бізнесу:У п’ятницю, 8 травня, український репер і продюсер Потап святкував своє 39-річчя. День народження Потапа припав на карантин, проте торт на святі був.

Карантин і необхідність дотримуватися самоізоляції та соціального дистанціювання дню народження не перешкодять, особливо, якщо поруч кохана людина - вважають Потап і Настя Каменських. У день народження Потапа вони влаштували свято для двох в стилі диско.

На вечірці, судячи з їх Instagram, була зона для селфі, де вони не забули сфотографуватися разом, декор - дзеркальні кулі, і дрес-код - блискучі костюми в стилі диско і навіть святковий торт у формі діджейського пульта.

Більш того, з нагоди дня народження Потап написав пісню про бузок, який йому подарували.

Переглянути цей допис в Instagram #bday #homeparty @realpotap Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Тра 2020 р. о 7:55 PDT

У понеділок, 4 травня, день народження святкувала Настя Каменських. Його пара відзначила також яскравою домашньою вечіркою.

Нагадаємо, в день народження Потапа, його дружина Настя Каменських опублікувала пост, в якому зізналася йому в коханні. Олексій Потапенко і Настя Каменських, які з 2006 по 2017 рік виступали в дуеті Потап і Настя, зіграли весілля 23 травня 2019 року, чим викликали ажіотаж в Мережі, хоча чутки про їхній роман ходили ще починаючи з 2012 року.