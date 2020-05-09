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Мілла Йовович розповіла про свою бабусю

Мілла Йовович розповіла про свою бабусю
15:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У акторки багато предків, які пройшли Другу світову.

Відома голлівудська акторка Мілла Йовович привітала своїх прихильників з Днем перемоги та розповіла про своїх рідних, які пройшли Другу світову війну.

"Хочу всіх привітати з великим святом, Днем Перемоги!.. У моїй родині було багато бійців і солдатів, які воювали на війні", - написала у своєму Instagram акторка, опублікувавши фото своїх бабусі й дідуся.

Йовович розповіла, що її бабуся Тетяна Попова стала медсестрою і в 16 років пішла на фронт.

"До свого 18-річчя вона пройшла через невимовні жахи всю дорогу до Берліна", - розповіла Йовович.

Акторка також розповіла, що воювали і її два дідусі, один з яких був у лавах югославських партизанів.

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"Коли справи йдуть погано, я думаю про те, через що пройшла моя бабуся, коли вона була ще дитиною, і більше нічого не здається таким складним", - резюмувала артистка.

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Все по темі:

Актриса, Мила Йовович, Предки, Сім'я, Бабуся, Друга Світова Війна.
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