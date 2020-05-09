Ольга Куриленко потрапила в скандал

Новини шоу бізнесу:Акторка та модель українського походження фактично зреклася своєї національності.

Ольга Куриленко опублікувала вітальний допис до Дня перемоги, який викликав шквал обговорення у мережі. У коментарях зірка зазначила, що вважає себе "слов'янкою", а тест ДНК показав, що у неї немає української крові.

Скандальний допис з'явився в інстаграм-профілі Ольги Куриленко. Все європейське суспільство вона привітала з Днем пам'яті і примирення, а от прихильників з країн колишнього Радянського Союзу – з Днем перемоги.

Знаменитість не вдалася до подробиць, громадянам якої країни шле свої вітання, використавши у підписі узагальнююче "всім нашим". Лаконічний текст вона доповнила світлиною 4-річного сина Олександра Макса Гораціо, який грав з саморобним танком з картонних коробок та розфарбовував його червоними п'ятикутними зірками.

Після численних обурених коментарів Ольга Куриленко таки пояснила, кого вона вважає "нашими": "Наші" – це всі країни колишнього СССР, які воювали у війні. Зважаючи на те, що республік було багато, аби всі не перераховувати, я написала "наших". Так коротше". Проте цим поясненням конфлікт зірки з фоловерами не обмежився. Один з користувачів зазначив, що знаменитість – не українка, на що вона відповіла: "Я не українка. Я слов'янка".