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Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото
Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото

Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото

Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото
18:13 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, як і більшість людей на карантині, сумує за безтурботним відпочинком на пляжах.

Зірка німецько-турецького серіалу Величне століття. Роксолана зачарувала розкішним фото, зробленим на пляжі.

Актриса позує зовсім без макіяжу. Голову вінчає вінок з екзотичних квітів, на обличчі і тілі сліди піску. Фото зачаровує і навіває теплі літні спогади, затишні і повні чар.

«Сумую за Мальдівами», - підписала фото актриса.

 
 
 
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#tb @merzincan Dear #maledives - miss youuu #dreaming

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

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36-річна актриса, виконавиця ролі Роксолани, як і весь світ, знаходиться зараз на карантині, що пов'язаний із пандемією коронавірусу, але не перестає тішити фанів сонячними фото, ніби принаджуючи час, коли знову будуть доступні подорожі та відпочинок.

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