Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото

Новини шоу бізнесу:Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, як і більшість людей на карантині, сумує за безтурботним відпочинком на пляжах.

Зірка німецько-турецького серіалу Величне століття. Роксолана зачарувала розкішним фото, зробленим на пляжі.

Актриса позує зовсім без макіяжу. Голову вінчає вінок з екзотичних квітів, на обличчі і тілі сліди піску. Фото зачаровує і навіває теплі літні спогади, затишні і повні чар.

«Сумую за Мальдівами», - підписала фото актриса.

36-річна актриса, виконавиця ролі Роксолани, як і весь світ, знаходиться зараз на карантині, що пов'язаний із пандемією коронавірусу, але не перестає тішити фанів сонячними фото, ніби принаджуючи час, коли знову будуть доступні подорожі та відпочинок.