Зірка серіалу Величне століття Мер'єм Узерлі показала пляжне фото

Зірка німецько-турецького серіалу Величне століття. Роксолана зачарувала розкішним фото, зробленим на пляжі.
Актриса позує зовсім без макіяжу. Голову вінчає вінок з екзотичних квітів, на обличчі і тілі сліди піску. Фото зачаровує і навіває теплі літні спогади, затишні і повні чар.
«Сумую за Мальдівами», - підписала фото актриса.
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36-річна актриса, виконавиця ролі Роксолани, як і весь світ, знаходиться зараз на карантині, що пов'язаний із пандемією коронавірусу, але не перестає тішити фанів сонячними фото, ніби принаджуючи час, коли знову будуть доступні подорожі та відпочинок.