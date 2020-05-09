Демі Ловато показала пристрасне відео з бойфрендом

Новини шоу бізнесу:Кілька тижнів тому в мережі ширилися чутки про роман Демі Ловато з Максом Еріхом.

Співачка вирішила офіційно підтвердити свої стосунки у досить неординарний спосіб. Разом з бойфрендом вона записала відео для кліпу Джастіна Бібера та Аріани Гранде на пісню Stuck with U – "Застрягли з тобою".

Американська акторка і співачка оголосила про новий роман чуттєвим відео, яке опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. У ньому Демі Ловато постала з 28-річним актором Максом Еріхом за пристрасними поцілунками у кімнаті з космічною ілюмінацією.

Цей короткий ролик став частиною зворушливого кліпу Джастіна Бібера та Аріани Гранде під назвою Stuck with U. У ньому зібрані безліч відео людей зі всього світу, які демонструють, з ким проводять свою ізоляцію. Як з'ясувалося, Демі Ловато впродовж карантину перебуває зі своїм новим обранцем, якого більше не буде приховувати від публіки.

Раді бути частиною чогось такого особливого зараз. Ти по-справжньому щасливий, якщо ти цього не розповідаєш, – натякнула співачка на злагоду в стосунках.

Варто зазначити, що чутки про ймовірний роман Демі Ловато з Максом Еріхом з'явилися близько двох тижнів тому. Тоді зірка фільму "Шкільний мюзикл: Випускний" провидив онлайн-трансляцію в інстаграмі, граючи на фортепіано. Раптово у кадрі з'явилася співачка, яка хотіла накинути ковдру на коханого, не знаючи про "присутність" сотень глядачів.