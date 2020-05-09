Демі Ловато показала пристрасне відео з бойфрендом

Співачка вирішила офіційно підтвердити свої стосунки у досить неординарний спосіб. Разом з бойфрендом вона записала відео для кліпу Джастіна Бібера та Аріани Гранде на пісню Stuck with U – "Застрягли з тобою".
Американська акторка і співачка оголосила про новий роман чуттєвим відео, яке опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. У ньому Демі Ловато постала з 28-річним актором Максом Еріхом за пристрасними поцілунками у кімнаті з космічною ілюмінацією.
Цей короткий ролик став частиною зворушливого кліпу Джастіна Бібера та Аріани Гранде під назвою Stuck with U. У ньому зібрані безліч відео людей зі всього світу, які демонструють, з ким проводять свою ізоляцію. Як з'ясувалося, Демі Ловато впродовж карантину перебуває зі своїм новим обранцем, якого більше не буде приховувати від публіки.
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Happy to be a part of something so special right now. Like really REALLY happy if you can’t tell... #stuckwithu
Раді бути частиною чогось такого особливого зараз. Ти по-справжньому щасливий, якщо ти цього не розповідаєш, – натякнула співачка на злагоду в стосунках.
Варто зазначити, що чутки про ймовірний роман Демі Ловато з Максом Еріхом з'явилися близько двох тижнів тому. Тоді зірка фільму "Шкільний мюзикл: Випускний" провидив онлайн-трансляцію в інстаграмі, граючи на фортепіано. Раптово у кадрі з'явилася співачка, яка хотіла накинути ковдру на коханого, не знаючи про "присутність" сотень глядачів.