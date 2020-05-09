Нікіта Добринін влаштував романтичну вечерю для коханої на даху

Нікіта Добринін підкорював серце дівчини романтичними побаченнями на проєкті, проте й у буденному житті готує сюрпризи для нареченої. Він організував вечерю для двох на даху.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін будували свої стосунки на очах у тисяч глядачів реаліті-шоу "Холостяк". Після його завершення пара зберегла почуття та радо афішує особисте життя на сторінках в інстаграмі. Попри карантин, ведучий зумів підготувати для коханої романтичну вечерю на даху з виглядом на весь Київ.
Нікіта Добринін вирішив не розсекречувати обраниці місце, до якого вони прямували автомобілем. Даша навіть не здогадувалася, який сюрприз на неї чекає. Пара розташувалася на вертолітному майданчику в самому центрі столиці. Там на закоханих чекав засервірований столик на двох, прикрашений рожевими піонами та свічками.
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Я даже не подозревала, что могу быть настолько любимой. Спасибо,что я чувствую себя с тобой самой особенной и счастливой
Даша Квіткова не стримувала своїх емоцій та зізналася, що довго плакала від щастя. Дівчина розчулена тим, що наречений не припиняє її дивувати, а після понад року разом романтика не зникає. На такій розкішній локації Даша та Нікіта принагідно влаштували чуттєву фотосесію.
Я навіть не підозрювала, що можу бути настільки коханою. Спасибі, що я відчуваю себе з тобою найособливішою і найщасливішою, – прокоментувала наречена Добриніна.
Нагадаємо, що пара активно готувалася до весілля, яке мало б відбутися 23 травня. Проте через пандемію коронавірусу святкування довелося перенести на 2 вересня. Офіційний шлюб Нікіта Добринін та Даша Квіткова візьмуть вже 20 травня.