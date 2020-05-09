Нікіта Добринін влаштував романтичну вечерю для коханої на даху

Новини шоу бізнесу:Герой "Холостяка-9" відшукав своє кохання на проєкті та готується до весілля з Дашою Квітковою.

Нікіта Добринін підкорював серце дівчини романтичними побаченнями на проєкті, проте й у буденному житті готує сюрпризи для нареченої. Він організував вечерю для двох на даху.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін будували свої стосунки на очах у тисяч глядачів реаліті-шоу "Холостяк". Після його завершення пара зберегла почуття та радо афішує особисте життя на сторінках в інстаграмі. Попри карантин, ведучий зумів підготувати для коханої романтичну вечерю на даху з виглядом на весь Київ.

Нікіта Добринін вирішив не розсекречувати обраниці місце, до якого вони прямували автомобілем. Даша навіть не здогадувалася, який сюрприз на неї чекає. Пара розташувалася на вертолітному майданчику в самому центрі столиці. Там на закоханих чекав засервірований столик на двох, прикрашений рожевими піонами та свічками.

Даша Квіткова не стримувала своїх емоцій та зізналася, що довго плакала від щастя. Дівчина розчулена тим, що наречений не припиняє її дивувати, а після понад року разом романтика не зникає. На такій розкішній локації Даша та Нікіта принагідно влаштували чуттєву фотосесію.

Я навіть не підозрювала, що можу бути настільки коханою. Спасибі, що я відчуваю себе з тобою найособливішою і найщасливішою, – прокоментувала наречена Добриніна.

Нагадаємо, що пара активно готувалася до весілля, яке мало б відбутися 23 травня. Проте через пандемію коронавірусу святкування довелося перенести на 2 вересня. Офіційний шлюб Нікіта Добринін та Даша Квіткова візьмуть вже 20 травня.