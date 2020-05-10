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Український шеф-кухар провів у Туреччині майстер-клас

Український шеф-кухар провів у Туреччині майстер-клас
00:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Український шеф-кухар Юрій Ковриженко провів майстер-клас для аудиторії в Туреччині, зокрема дружин та чоловіків акредитованих в країні іноземних дипломатів та представниць української громади.

Ковриженко розповів про тонкощі приготування відомої на весь світ страви - котлети по-київськи, повідомляє власкор Укрінформу.

«Котлета по-київськи - це дуже відома страва. Її можна знайти в меню ресторанів по всьому світу. Також є варіації цієї страви: у Франції - це котлета де-воляй, у Швейцарії - кордон блю», - розповів учасникам заходу шеф-кухар.

Майстер-клас був організований дружиною посла України в Туреччини Тетяною Сибігою та відбувся в рамках ініціативи, започаткованої дружиною Представника ООН в Туреччині Алісією Сантана задля підтримки один одного у протистоянні новим covid-реаліям.

Деякі з учасників майстер-класу готували разом із шеф-кухарем та змогли швидко освоїти всі тонкощі процесу приготування котлети по-київськи.

«Саме ця страва стала своєрідним брендом України за кордоном і справді сподобалася всім учасникам нашого онлайн заходу… Якщо ви ніколи не готували страви української кухні, котлета по-київськи може стати гарним початком вашого знайомства з кулінарним мистецтвом України», - зауважили в Посольстві України в Анкарі.

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Це не перше знайомство з українською кухнею та зокрема стравами у виконанні Юрія Ковриженка в Туреччині. У квітні минулого року в рамках місяця української культури в Туреччині пройшов тиждень української кухні, під час якого шеф-кухар демонстрував приготування своїх авторських страв на майстер-класах та частував гостей на кількох прийомах.

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Туреччина, Майстер-клас, Українець, Шеф-кухар.
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