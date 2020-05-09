Емілі Ратажковскі засвітила груди на нових фото

Новини шоу бізнесу:Американська модель та акторка не втратить жодної нагоди, аби показати бездоганні форми свого тіла.

Так, зйомки Емілі Ратажковскі відбуваються переважно в білизні. Цього разу вона позувала у спокусливому боді лілового кольору, яке ледь прикрило груди.

Традиційно кадр з'явився в інстаграм-профілі зірки, яка навіть впродовж карантину не зменшує свою активність у соціальних мережах. На мінімалістичному фото нічого не відволікає увагу від Емілі Ратажковскі – жодних запаморочливих краєвидів та оригінальних поз. Провокації вистачило у вбрання моделі.

Так, вона позує в одній з кімнат власного будинку на тлі білої стіни, зосередивши погляд на фотографові. На ній розкішне мереживне білизняне боді лілового кольору з відвертим та глибоким декольте. Тонкі бретелі на шиї підкреслюнали жіночність тіла Емілі Ратажковскі, а напівпрозора тканина білизни ледь прикривала пишні груди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 8 Тра 2020 р. о 9:17 PDT

Манекенниця обмежилася лише макіяжем шоколадних відтінків, залишивши своє волосся скуйовдженим, немов після сну. Емілі вирішила не відволікати увагу від бюсту жодними прикрасами на шиї, натомість обравши масивні сережки.

Так, зірка дотримується ізоляції, проте, як і більшість людей по всьому світу, сумує за звичним ритмом життя. В інстаграмі Емілі Ратажковскі опублікувала один зі своїх виходів до карантину та закликала прихильників одягатися так навіть вдома. На світлині вона вбрана у білу приталену спідницю довжини міді та кроп-топ з пікантним декольте. Знаменитість також обрала сонцезахисні окуляри, оригінальну сумку та світло-коричневі босоніжки на підборах. Такий образ дозводив моделі показати струнке тіло та підтягнутий живіт.