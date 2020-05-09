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Емілі Ратажковскі засвітила груди на нових фото

Емілі Ратажковскі засвітила груди на нових фото
21:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська модель та акторка не втратить жодної нагоди, аби показати бездоганні форми свого тіла.

Так, зйомки Емілі Ратажковскі відбуваються переважно в білизні. Цього разу вона позувала у спокусливому боді лілового кольору, яке ледь прикрило груди.

Традиційно кадр з'явився в інстаграм-профілі зірки, яка навіть впродовж карантину не зменшує свою активність у соціальних мережах. На мінімалістичному фото нічого не відволікає увагу від Емілі Ратажковскі – жодних запаморочливих краєвидів та оригінальних поз. Провокації вистачило у вбрання моделі. 

Так, вона позує в одній з кімнат власного будинку на тлі білої стіни, зосередивши погляд на фотографові. На ній розкішне мереживне білизняне боді лілового кольору з відвертим та глибоким декольте. Тонкі бретелі на шиї підкреслюнали жіночність тіла Емілі Ратажковскі, а напівпрозора тканина білизни ледь прикривала пишні груди. 

 
 
 
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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Манекенниця обмежилася лише макіяжем шоколадних відтінків, залишивши своє волосся скуйовдженим, немов після сну. Емілі вирішила не відволікати увагу від бюсту жодними прикрасами на шиї, натомість обравши масивні сережки. 

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Так, зірка дотримується ізоляції, проте, як і більшість людей по всьому світу, сумує за звичним ритмом життя. В інстаграмі Емілі Ратажковскі опублікувала один зі своїх виходів до карантину та закликала прихильників одягатися так навіть вдома. На світлині вона вбрана у білу приталену спідницю довжини міді та кроп-топ з пікантним декольте. Знаменитість також обрала сонцезахисні окуляри, оригінальну сумку та світло-коричневі босоніжки на підборах. Такий образ дозводив моделі показати струнке тіло та підтягнутий живіт. 

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Все по темі:

Эмили Ратажковски, Груди, Американська модель, Акторка, Нові фото, Бездоганні форми.
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