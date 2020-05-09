Як безпечно схуднути

Новини шоу бізнесу:Є кілька ймовірних причин появи зайвих кілограмів.

6 травня був Міжнародний день без дієт. Його мета — поширення ідеї прийняття різноманітних форм і властивостей тіла. Не існує якихось стандартів, як ми всі повинні виглядати. Спроби слідувати фізичним ідеалам з кіно чи обкладинок журналів дуже часто ведуть в зовсім інший бік — до фізичного, емоційного виснаження та втрати здоров’я. Адже глянцеві стандарти краси не мають нічого спільного з реальністю.

Існує безліч різновидів дієт і програм схуднення. Найбільш небезпечні ті, що заохочують до екстремальних методів втрати ваги — як-то тиждень їсти лише яблука. Ідея дієти приваблива тим, що за короткий проміжок часу нібито можна досягти омріяних форм тіла. Перетерпіли пару тижнів чи місяців — і все, можна повертатися до колишнього способу життя, але у вигляді «красуні» чи «красунчика». Але це так не працює. Якою б не була дієта, вага зазвичай повертається.

Ті, хто завершують програми схуднення, втрачають близько 10% своєї маси тіла лише для того, щоб відновити дві третини протягом року, і майже всю втрачену вагу протягом п’яти років.

Водночас дієти можуть бути дуже небезпечними. Як дуже популярні марафони схуднення — тиждень-два інтенсивного схуднення завдяки суворій дієті і тренуванням. Ми вже писали раніше, як це може вплинути на здоров’я.

— Зокрема, тривала сувора дієта призводить до браку мікроелементів. Нам потрібні калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, селен та багато інших мікроелементів, які можна спожити лише із повноцінного різноманітного раціону.

— Майже кожна четверна людина, що регулярно сидить на дієтах з добовим споживанням калорій 800, чи втрачає-набирає вагу, розвиває згодом камені в жовчному.

— Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби — один із можливих наслідків коливання ваги в середньому віці.

Однак, це не означає, що людині, котра має надмірну вагу потрібно просто змиритися та припинити прагнути здорової маси тіла, збалансованого харчування й фізичної активності. Особливо, якщо ожиріння спричиняє дискомфорт та сприяє розвитку проблем зі здоров’ям. Якщо ви переконані, що у вас зайва вага та хочете повернутися до своєї здорової маси тіла — вам стануть у пригоді ці поради.

Щоб оцінити, чи все гаразд із вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Сама по собі вага не є достатнім орієнтиром. Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрата зросту — коливається від 18,5 до 24,9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе «жирними» (жінки) чи «дрищами» (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби немає.

Надмірна вага визначається ІМТ 25−29,5. Ожиріння має три ступені, і починається із ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18,5, є замалий.

Приклад: Вага = 68 кг, зріст = 165 см (1,65 м)Розрахунок: 68 ÷ (1,65 у квадраті)= 24,98

Дуже важливо не плутати здорову вагу з нав’язаними стандартами краси. Більше про те, що таке саме здорова вага читайте тут.

Перш ніж вирішувати худнути, важливо зрозуміти, звідки береться зайва вага. Причини можуть полягати у традиціях харчування у сім'ї, через порушення сну, гормональне здоров’я, генетика, психічні розлади, незбалансоване харчування, відсутність фізичної активності.

Зазвичай їхнє усунення і є тим ключем, який нормалізує вагу тіла. Водночас жодна дієта не допоможе досягти тривалого результату, якщо першопричина надмірної ваги залишиться.

Якщо ви зважилися худнути, вам потрібно скласти детальний план дій. До цього плану має входити лікар, група підтримки з людей, які навколо, розумні фізичні навантаження, і, звісно, інший раціон. Але зауважте, що зміни до харчування вам мають запропонувати дієтолог чи санолог, а не відомий блогер в інстаграмі.

Нормалізація ваги — це дуже великий, комплексний та серйозний процес, до якого можуть знадобитися різні фахівці. Прочитайте більше про це у нашому пості та ви зрозумієте, чому дієта — це зовсім не рішення.

Приймати себе таким, який ви є — це також означає любити себе та піклуватися. Здорове, збалансоване харчування, без виснажливих дієт та переїдань, це один із найкращих способів дбати про себе.