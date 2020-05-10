Де погуляти в Києві після ослаблення карантину

Новини шоу бізнесу:Практично в кожному районі Києва є парки, де можна провести час як на самоті, так і в компанії.

Кращі парки Києва

Київ відомий своїм багатством парків та інших зелених зон. Великі дерева, озера з качками та іншою живністю, звивисті алеї – все це можна знайти в українській столиці, відпочити і насолодитися природою та свіжим повітрям.

Особливо приємно заглядати в парки Києва навесні, коли дерева, красиві кущі та квіти тільки розпустилися.

На жаль, в цьому році через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, київська влада формально заборонила гуляти парками. Але, з 12 травня в рамках ослаблення карантину їх знову відкриють для вільного відвідування.

Звичайно, це далеко не весь перелік київських парків та скверів, адже столиця багата зеленими зонами. На жаль, не всі з них знаходяться в доглянутому стані, але цей факт не може применшувати їх значення і користь.

Практично в кожному районі Києва є парки, де можна спокійно погуляти як самому, так і в компанії друзів, або з членами сім'ї.

Крім перерахованих вище, гідні уваги і три відносно молодих парки на Троєщині, парк Наталка на Оболоні, парк Партизанської слави в Дарницькому районі, парк Співоче поле, Солом'янський парк, парк Березовий гай, Сирецький парк, парк Дубки, Труханів острів, парк Муромець, Музей Пирогово і безліч інших зелених зон.

Маріїнський парк розкинувся в центрі Києва на схилах Дніпра, неподалік від станції метро Арсенальна, прямо біля будівлі Верховної Ради і Маріїнського палацу.

Парк був закладений у далекому 1874 році, він займає площу майже 9 гектарів. За час свого існування вона кілька разів перейменовувався, але в 1993 році йому повернули історичну назву – Маріїнський.

Парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Затишний тінистий парк зі старими липами, кленами, каштанами. У 1900 році парк був прикрашений великим чавунним фонтаном.

Прогулюючись по Маріїнському парку в бік вулиці Хрещатик, обійшовши Верховну Раду і Маріїнський палац ми переходимо в Міський сад – зелену зону між Маріїнським та Хрещатим парками.

Міський сад також є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Він був закладений в 1743 році за проектом архітектора Растреллі, який залишив про себе пам'ять в Києві у вигляді Маріїнського палацу та Андріївської церкви. Зараз на його території знаходяться пам'ятники Лесі Українці, Анні Ахматовій, Михайлу Глинці, Марії Заньковецькій, фонтан Термена, літній театр Мушля, а також стадіон «Динамо» імені Лобановського.

На початку ХХ століття була прокладена Петрівська алея, яка фактично розділила територію Міського парку навпіл, і його частина відійшла Хрещатому парку.

Через Петрівську алею був побудований ажурний металевий Парковий міст. Зараз він відомий також як Міст закоханих, або Чортів міст.

Залишаючи Міський сад через Парковий міст ми опинимося в Хрещатому парку. Він був заснований в 1743 році як частина Царського саду (нині – Міський сад). У його нижній частині в 1882 році був побудований будинок Купецького зібрання (нині – Національна філармонія).

А раніше, у 1870-х роках, на його території були побудовані дві водонапірні башти київського водогону. Зараз у них розташований Музей води, основна експозиція якого знаходиться у приміщенні колишнього підземного резервуара чистої води.

Зараз у парку також знаходиться Київський академічний ляльковий театр.

Вийшовши з парку і трохи спустившись Володимирським узвозом у бік Поштової площі ми опинимося біля сходів до пам'ятника Магдебурзького права, що веде вниз до, власне даного пам'ятника, і набережної Дніпра.

А прогулюючись по Хрещатому парку в бік Арки дружби народів, ми потрапимо на новий пішохідно-велосипедний міст, який був відкритий лише рік тому. Він поєднав розділені Володимирським узвозом Хрещатий парк та парк Володимирська гірка.

Цей парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Він розташувався на верхній і середній терасах Михайлівської гори, у верхній частині якої розташований Михайлівський золотоверхий монастир.

Створення парку почалося у 1830-х роках. У 1853 році на схилі гори був споруджений пам'ятник князю Володимиру. З тих пір цю частину почали називати Володимирською гіркою.

В південній частині парку розташований Український дім, а в північній – фунікулер, що з'єднує Верхнє місто і Поділ. Його будівництво проходило в 1902-1905 роках. Трохи менше, ніж за 3 хвилини він доставить вас із парку Володимирська гірка на Поштову площу – до Річкового вокзалу і набережної Дніпра. Або навпаки.

У чотирьох перерахованих вище парках, крім затишних тінистих алей зі старими високими деревами, вас чекають і чудові панорамні види на річку Дніпро, лівобережну частину Києва, Поділ і Труханів острів.

Голосіївський парк імені Максима Рильського розкинувся в південній частині Києва.

Парк був закладений в 1957 році в північній частині Голосіївського лісу. Територія парку є частиною природного лісу.

Природа Голосіївського парку багата ставками (є і озеро) і величезною різноманітністю рослин.

Це чудове місце як для прогулянки на самоті, так і для відпочинку або розваг у компанії. Тут є спортивні й дитячі майданчики, атракціони.

Парк Пуща-Водиця розкинувся в північно-західній частині Києва на площі понад 11 гектарів.

Парк є частиною великого лісового масиву – Пуща-Водицького лісу.

На території парку є облагороджені озера, утворені в руслі річки Котурка, а також пляжі. Він став улюбленим місцем для прогулянок киян.

З містом його з'єднує трамвайна лінія, прокладена в 1904 році. Дістатися можна на трамваї №12, кінцева якого знаходиться на Контрактовій площі.

Парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, розташований на території Шевченківського району біля станцій метро Нивки та Берестейська.

Парк ділиться на західну та східну частини. Умовним роздільником є полотно залізниці і річка Сирець. Створений парк в 1972 році.

Раніше місцевість в районі теперішнього парку називалася «Васильчиковська дача» і була володіннями київського генерал-губернатора Іларіона Васильчикова. Потім місцевість змінювала свої неофіційні назви в залежності від зміни власників, перетворюючись на дачу Любченко або дачу Кагановича, дачу Хрущова або дачу Коротченка.

Цікавий парки є не тільки на правому березі Києва, але і на лівобережній частині. Парк Кіото розташувався між станціями метро Лісова і Чернігівська уздовж вулиці Кіото.

Заснований в 1972 році в честь дружніх відносин між Києвом і японським містом Кіото.

Парк приваблює жителів столиці, насамперед, знаменитою алеєю сакур, довжиною майже в кілометр. У центрі парку також знаходиться сад каменів.

Крім того, в парку є чудовий ставок з водоспадом, заростями ірису і дивовижними мостиками, які ведуть до острова.

Останні кілька років парк поступово реконструюють.

Ще один парк, який розташований на лівому березі Києва, неподалік від станції метро Дарниця. Він присвячений перемозі у Другій світовій війні.

Парк Перемога був обладнаний в 1965 році, реконструйований і розширений в 2008 році. На площі понад 82 га розташовані сосновий ліс з алеями для прогулянок, декоративне озеро з дикими качками і арковими містками, льодовий каток і колесо огляду.

На території парку розташований курган Безсмертя, пам'ятник "Жінці Великої Вітчизняної війни", а також дитячі майданчики та атракціони.

Цей парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва державного значення, знаходиться в Голосіївському районі Києва.

Феофанія об'єднує прекрасну природу та сучасний ландшафтний дизайн – це великий парк із акуратними зеленими газонами, симпатичними лавочками і ажурними ліхтарями.

На його території є чотири озера, обрамлені невеликою набережною.

Ботанічний сад імені Фоміна є одним із найстаріших у Києві та Україні. Був закладений у 1839 році на пустирі, в глибоких ярах і на пагорбах неподалік від Київського університету. Зараз є науково-дослідним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ботсад розкинувся в центрі Києва на площі 22,5 га між Червоним корпусом Університету та однойменною станцією метро, між бульваром Тараса Шевченка і вулицею Льва Толстого.

Питання про створення ботанічного саду було піднято ще в 1834 році архітектором В.І. Беретті, за проектом якого зводився Київський університет св. Володимира. Він запропонував розмістити сад на пустинній території, розташованій біля корпусу університету. Однак через відсутність коштів закладка саду була відкладена на п'ять років.

У середині XIX століття був побудований оранжерейний комплекс для колекції тропічних і субтропічних рослин. Нині в колекціях Ботанічного саду налічується близько десяти тисяч видів, сортів і форм рослин.

Національний ботанічний сад імені Гришка є науково-дослідною установою.

Ідея створення ботанічного саду з'явилася восени 1918 року, після створення Національної Академії наук, однак фактично будівництво почалося лише у середині 1930-х рр.

Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України і є об'єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Але потрапити на його територію не так просто, як звичайний парк: ботсад оточений парканом, і вхід туди платний.